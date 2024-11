Luis García (Villaquilambre, 1975) es abad de la Colegiata de San Isidoro y presidente del Patronato del Museo Diocesano y de la Semana Santa de León. Dos referentes socioculturales leoneses en torno a lo religioso pero que abarcan otros sectores como el divulgativo, lo artístico y lo turístico de la historia de León. Ambos, con dos museos que se cuelan entre la oferta leonesa con la máxima potencia. El Museo de San Isidoro, convertido este año en uno de los grandes atractivos, y desde ayer el Diocesano y de la Semana Santa. Podría tener el corazón partido al representar a ambos, pero al contrario, García lo siente como algo unido que incluso plantea como propuesta expansiva: «Mi sueño sería una entrada única en los museos eclesiásticos de León», asegura. Lo dijo ayer en El Filandón, el programa de La 8 de TvCyl que dirige y presenta Roberto Núñez, jefe de informativos de la cadena local, y que contó también con la participación de Arturo Martínez Matilla, una de las voces destacadas de EsRadio León al frente de Es la Mañana León.

DIOCESANO Y SEMANA SANTA

c Apertura. «Felizmente hemos abierto al público a las 9 de la mañana de ayer. La sensación que tenemos es muy positiva. En concreto, el sábado por la tarde hicimos un pase especial para las juntas de gobierno y equipos de montaje de las cofradías penitenciarias de la Semana Santa. Por razones obvias, porque en el fondo son protagonistas de este museo. Han cedido sus piezas para él. El feedback que tenemos es muy positivo».

OBISPO JULIÁN LÓPEZ

c Realidad del museo. «La realidad del museo es el cumplimiento de algo muy esperado y de una promesa. Hace exactamente diez años era obispo don Julián López y creó la primera comisión para estudiar la viabilidad de instalar un museo dedicado a la Semana Santa. ¿Dónde? El seminario es un lugar emblemático, a los pies de la Pulchra Leonina. Y se vio que era posible. Y en aquel momento también se decidió que tuviera ese cariz diocesano. Creemos que ha quedado un lugar maravilloso».

MUSEO DUAL

c Propuesta complementaria. Luis García explicó esa dualidad de un museo en el que convive lo diocesano con la Semana Santa en el sentido de que convive el mundo de las cofradías con el de las parroquias en el contexto de esas fechas tan representativas para León como son las que celebran la Semana Santa. Don Máximo Gómez e Iván González vieron esa faceta complementaria de estas dos propuestas artísticas. «La sala diocesana es sorprendente. Llama mucho la atención y se trabajó mucho en ella», añadió García.

OBRAS DE ARTE Y POPULARES

c León en el museo. «Hay partes en las que se ven obras de calidad y otras, en la que se representa lo popular. Objetos de devoción, es confesionario. Piezas que tienen ese sabor de los pueblos».

OTRAS ACTIVIDADES

c Carácter multiuso. Dentro de las limitaciones lógicas, Luis García explicó que se pretenden explotar los diferentes espacios del Museo Diocesano y de la Semana Santa de León. «Hay un magnífico salón de actos perfectamente reformado y un patio o claustro.Un museo es un centro cultural en sentido amplio. Muchas cofradías me han consultado si en invierno se podrán hacer concierto. Y sí. Para eso está. Es más, está al servicio de las cofradías. Pero también eventos de otro tipo. Eso sí, no para eventos masivos con almuerzos. El museo está en otra fase», indicó.

MUSEO DE SAN ISIDORO

c Nuevos planes. «El Museo de San Isidoro tiene su estilo. Y el Románico es el Románico. Pero yo estoy encantado de que haya más museos. En el Museo de San Isidoro estamos lanzando la campaña de amigos del museo. Igual que lo hace el de la Semana Santa y como ya lo hizo la Catedral. Esta tarjeta de fidelización es una buena manera de vincularnos. De cara a 2025 en San Isidoro no se nos olvida que un edificio así nunca se termina. Estamos dándole vueltas al claustro bajo o procesional. En el momento de la reforma y la museografía no se llegó económicamente. Lo que queremos hacer ahora es la recolocación de toda esa lapidaria de todas las paredes del museo. También, musealizar las lápidas del claustro y colocarlas adecuadamente. También, concomitante con esto, la apertura de alguna capilla. Más el arreglo constante que requiere el edificio. Nos gustaría que se pudiera hacer un estudio para saber en qué tumba está cada uno de los reyes», relata acerca de una intensa labor científica.

CAPILLA DE SAN JUAN

c Cuna del parlamentarismo. «En esta cuestión teníamos un debe. La ciudad estaba apostando muy fuerte por León Cuna del Parlamentarismo. No teníamos un lugar para situarnos. Lo explicábamos, pero resultaba que donde fueron las primeras cortes democráticas de la historia en 1188 no teníamos ese espacio. Por eso, hablamos con la Junta, y surgió hacer esta capilla en la que se reproducen los Decreta y un video que los explica.

