Tres museos gratis el día de la constitución

Los museos autonómicos de la Junta de Castilla y León se suman mañana a la celebración del día de la Constitución con una jornada de entrada gratuita, que en el caso del Musac será en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, se ofrecen visitas guiadas a la exposición Ai Weiwei. Don Quixote los días 6, 7 y 8, a las 12.00, 13.00, 18.00 y 19.00 horas. Estas visitas están incluidas en el precio de la entrada y para participar es necesario inscribirse en la taquilla del museo desde las 11.00 horas del día de la actividad.

La muestra Ai Weiwei. Don Quixote incluye 42 obras realizadas en los últimos veinte años por el reconocido artista y activista chino, desde instalaciones a vídeos, películas y cuadros ejecutados con ladrillos de juguete. Se trata, además, del primer proyecto que exhibe en profundidad la serie de cuadros realizados por Ai Weiwei con esta técnica, que constituyen el hilo conductor del proyecto: 19 obras en las que el artista parte de los cuarenta colores disponibles de estas piezas de plástico de juguete para producir imágenes que recrean cuadros de la historia del arte, modifican fotografías procedentes de los medios de comunicación o recrean obras del propio Ai Weiwei realizadas anteriormente con otras técnicas. Entre estas piezas destaca The Third of May (El tres de mayo), un gran cuadro inédito, producido específicamente para esta muestra, que versiona la obra de Goya El tres de mayo de 1808 en Madrid. Con más de 1.700 metros cuadrados, ’ es uno de los proyectos expositivos más ambiciosos hasta la fecha del artista y disidente chino.

Libros en Pallarés

En el Museo de León, ubicado en el edificio Pallarés, se puede conocer A pie de página. Otros libros, una muestra temporal sobre el libro como objeto de cultura, físico y artístico.

Santa Bárbara en el MSM

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (MSM), en Sabero, se puede visitar la exposición temporal Retratos mineros. Las mil caras de Santa Bárbara, que se inauguró ayer, con motivo de la celebración de Santa Bárbara, fiesta principal de la minería. Una muestra que surge de la iniciativa del fotógrafo leonés Rubén Mediavilla, residente en el pueblo de Olleros de Sabero, que ha inmortalizado con su cámara los rostros de 38 mineros que aún viven en la cuenca de Sabero, como homenaje a todos ellos.