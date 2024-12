El sonido púrpura toma león

El Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia de León ya campa a sus anchas musicales por León desde que ayer por la tarde diera comienzo la primera de las citas con el directo, que tuvo lugar en Espacio Vías con los americanos Ultra Q, interesantes ya desde la anécdota de contar entre sus miembros con un hijo del cantante de Green Day Billie Joe Armstrong. Revival 77 y new punk: 45 años de London Calling ers uno de los lemas del Purple de este año, en el que cumple 35 ediciones viviendo en la era mod (y las que haga falta) añadiendo esa frase puro Paul Weller y The Jam acerca de que este es un mundo moderno. En ello está León estos días en los que el frío harán más que necesarias las parkas para llevar de la mejor manera los trasiegos entre los diferentes escenarios y el Palacio de Exposiciones, centro neurálgico de los grandes conciertos. The Bad Nerves y Sharp Class tuvieron el protagonismo de la jornada de ayer, que hoy se reeditará en el Espacio Vías con dos pesos pesados como Fuzztones y los españoles Doctor Explosión, en donde la base rítmica la llevan dos leoneses ex Cooper como Dani Montero y Conrado Martín, bajo y batería de la banda asturiana.

Hoy viernes las actuaciones contarán con más espacios, de forma mientras que por la mañana habrá Djs en diferentes bares de la ciudad. Espacio Vías con los citados Doctor Explosion y sus 30 años de vivir sin civilizar como lema que ejercen con máxima profesionalidad y eso sí desde un punto de vista juerguista y hasta bondadoso. Invitados puede que haya como anunciaron en su día. Y todo para dar paso a la única fecha en España de The Fuzztones. Por su parte, la sala Gram Theatre ofrecerá la cápsula Northern soul ballroom, en la que actuarán, entre otros, Andy Smith, Schaeffer Mclean y Raissa Pardini. El Palacio de Exposiciones será el protagonista de la noche con la única actuación que dará en España el artista norteamericano Curtis Harding.

El Purple Weekend proseguirá con citas de alto interés y exclusividad como será la única fecha en España de The Giant Robots, así como Los Estanques, que ofrecerán todo un detallazo: un set creado en exclusiva para el Purple Weekend. La leyenda del soul P. P. Arnold es otro de los imperdibles del Purple Weekend de este 2024. Si el festival creado por Alejandro Diez Garín y todo ese club entusiasta que se creó en torno a Los Flechazos goza de una saludable longevidad más se puede añadir de los 60 años de la escena mod. Julián Maeso Organ Sextet y los dj Andy Lewis y Eneida Fever serán los encargados de poner acordes a la celebración. The Lemon Twigs son otro de los nombres que hay que tener en cuenta. Las allnighter pondrán el resto para quienes quieran darlo todo en estos días. Además de la programación musical, el director del Purple Weekend, Miguel Ángel Borraz, destacó ya en su momento la importancia de las actividades paralelas previstas.