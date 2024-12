La travesía del cuarto chieftain

Alguien desde Manhattan pensó en León. Carlos Núñez es una corriente continua de música celta que recorre el mundo. Suena a exageración, pero es que Carlos Núñez es una bienvenida exageración. Alguien capaz de llevar su música a cualquier lugar para captar la esencia de lo que se hace allí y mezclarlo todo hasta llegar al origen. Está actuando en Manhattan y mira al público y se pregunta si será más feliz que el de Madrid, Barcelona, Vigo o León. Y elabora toda una teoría que le sirve para reflexionar sobre el hecho cultural, que en su caso gira en torno a la música y sus raíces. Vuelve a León este sábado, al Auditorio (21.00 horas) y será un reencuentro cargado de presentes. De repente, habla de la Navidad y le hace un hueco a su música. Charlar con Carlos Núñez, el cuarto Chieftain, como decía su siempre recordado Paddy Moloney, fallecido en 2021, líder y fundador de la banda de folk The Chieftains, auténticos padres del género y mentores de Núñez cuando apenas tenía 13 años, es remitirse al saber encicloplédico de un músico espectacular. Tan importante es este vigués que resulta teoría y práctica. Llega con nuevo show: Celtic Sea, La Travesía. Y la St. Patrick´s Cathedral de Dublin, el Glasgow National Concert Hall, el Festival Interceltique de Lorient, la isla de Tatihou en Normandía o el Kaufman Music Center de Nueva York que sean rodaje para la posteridad y para traerlo en forma a León, una de sus plazas favoritas. No están mal esos escenarios como ensayos generales para León. Carlos Núñez es un pasen y escuchen, sientan y disfruten. Y lean.

«Estaba actuando en Manhattan y miraba al público y pensaba: ¿serán estas gentes más felices que las de León? O Barcelona, Madrid...», comienza a explicar y uno se pregunta cómo hilará este inicio. «Nueva York y León, o más, Boston, están en la misma latitud. Y desaparece ese contraste. Vamos tocando por el mundo y acarreando experiencias. Las músicas leonesas de Celtic Sea son las favoritas por el mundo. Causan curiosidad. Llevar la música leonesa es un acto de amor», afirma en alto grado de complicidad. Un detalle: no se trata de engatusar a nadie, puesto que tiene vendida toda la parte frontal del Auditorio y en gran medida la trasera. Pero volvamos a Manhattan: «Los americanos ya no son los mismos. Están de vuelta del sueño americano. Quieren algo real, amigos, buena comida, música de verdad. El sueño de los americanos ahora es lo real. Por eso nos miran de reojo a nosotros. ¿Quiénes son más felices? Desde el escenario no me quedó duda: los leoneses. Porque hay una ilusión. Hay sueños por cumplir».

Al referirse a lo real, a la música de verdad, vuelve a surgir la figura de Paddy Moloney. Si resulta que viene a España todo un Paul McCartney y además de ser un acontecimiento surge la paradoja de escuchar muchas voces autorizadas que reivindican lo que en teoría estaba reivindicado, Carlos Núñez se muestra reconfortado, porque además es lo que él practica frente a la modernidad virtual de ahora. «Que pase eso con McCartney me hace feliz, porque cuando murió Paddy, él, que grabaron juntos, también los Rolling Stones, le dedicaron palabras muy bonitas, porque sabían que Paddy era el comienzo de muchas cosas. Y Los Beatles también fueron inventores. Cuando decían: vamos a meter un micro en el bombo, a ver qué pasa. Y los del estudio pensaban que igual explotaba el micrófono», reflexiona.

La vuelta de Carlos Núñez a León tiene en la Navidad una de las paradas obligatorias. Y no hay puntada sin hilo en todo lo que hace, siempre encontrando una referencia teórica que le sirve para dotar de energía a sus conciertos. «Creo que he descubierto que los villancicos son reelaboraciones de las danzas prehistóricas, esas danzas circulares que celebraban el solsticio de invierno. Hay esa conexión con la Naturaleza. Los nórdicos, británicos o americanos tienen un carácter más de recogimiento. Pero en países como España se vive como una fiesta». Y en manos de Carlos Núñez puede que se dé todo eso. Travesía de evocación y celebración.