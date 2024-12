Qué ver en Navidad: Cinco películas para pasar la mejor velada navideña en familia

Love Actually (2003).DL

Películas para Navidad - Love Actually (2003)

En Londres, poco antes de las Navidades, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras. "Love, Actually" es una manera abreviada de decir “Love Actually Is All Around” y éste es precisamente el argumento de la película: mires a donde mires, encontrarás el amor en todas partes. Todos los personajes, cada uno a su manera (un primer ministro, una vieja estrella del rock, una asistenta portuguesa que sólo habla su idioma), están relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor. (FILMAFFINITY)

​Dónde ver: Amazon Prime Video, Rakuten TV y Apple TV