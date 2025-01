«‘Nevenka’ es una película muy necesaria»

Publicado por xavier García Vigo Verificado por Creado: Actualizado:

Hace seis años, Lucía Veiga se replanteó su vida tras perder su empleo como vendedora de teléfonos móviles. Hoy, está nominada al Goya a la mejor actriz revelación por su papel en Soy Nevenka, la película sobre un caso de acoso sexual que marcó un antes y un después en la historia del feminismo en España. La actriz gallega, de 45 años, interpreta a la entonces líder de la oposición municipal en Ponferrada, Charo Velasco, una de las pocas voces que apoyó a Nevenka Fernández cuando gran parte de la sociedad local y nacional e incluso los medios de comunicación le daban la espalda.

«Fue un papel muy gratificante, porque dentro de todo este reparto coral de personas que miraron hacia otro lado, el personaje de Charo es la cara buena, la cara agradable, la esperanza», reconoce Veiga en una entrevista con Efe.Hace más de 20 años, Nevenka Fernández, que era concejala de Hacienda en Ponferrada, denunció al entonces alcalde, Ismael Álvarez, por acoso sexual. Pese a su rivalidad política, Charo Velasco la ayudó «desde la escucha» y ejerció «una especie de yo sí te creo primigenio», resalta Veiga.«No puso en duda en ningún momento lo que le estaban contando a pesar de que Ismael era lo más popular que había en Ponferrada en aquel momento. No había nadie que no estuviese agradecido, que no admirase al alcalde, que no tuviese un favor que deberle o que pedirle todavía», explica.En general, la crítica no elevó la película a los altares pero sí que cuajó entre el público, lo que, a su juicio, «era parte del objetivo: el proceso de reintegrarle un poco a Nevenka la dignidad y de acompañarla, aunque sea 20 años después, estaba en respetar la historia lo suficiente y no tener ningún artificio cinematográfico especial, más allá de presentar la historia cruda».«Es dura de ver porque sales muy removido, es una película muy necesaria y que da mucho que pensar», destaca. A la actriz coruñesa le sorprendió «muchísimo» la nominación para los Goya por un papel de «apenas cinco escenas» y solo el hecho de que a la productora le pareciese lo suficientemente bueno para presentarlo a una candidatura fue ya como si le tocara «el premio gordo de la lotería». «Todavía lo estoy digiriendo», dice.