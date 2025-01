El actor San Martín se suicida en su casa

Publicado por miguel lorenci León Verificado por Creado: Actualizado:

Francisco San Martín, actor español conocido sobre todo por su papel en la tercera temporada de la serie esatdonidense Jane the Virgin, fue hallado sin vida en su domicilio en Los Ángeles el pasado 16 de enero. Según señalaron ayer varios medios estadounidenses, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles calificó de «suicidio por ahorcamiento» la causa del fallecimiento del intérprete, de 39 años y que participó en varias series de éxito en Estados Unidos y pero en ninguna en España. Nacido en 1985 en Mallorca, San Martín creció en el estado de Montana. Regresó a España en su adolescencia para participar en varias obras de teatro infantil, trabajar como modelo y aparecer en pequeñas producciones cinematográficas.En 2010, con 25 años, se instaló en Hollywood donde surgió su primera gran oportunidad: el papel de Darío Hernández en la conocida y veterana serie norteamericana Los días de nuestras vidas (Days of our lives), en la que apareció en 59 episodios.

Años después el actor volvió a la pequeña pantalla con la telenovela Belleza y poder. También apareció en Detrás del candelabro, exitoso telefilme protagonizado en 2013 por Michael Douglas y Matt Damon. Se sumó luego a la tercera temporada de la serie Jane the Virgin, ganadora de un Globo de Oro y basada en un popular culebrón venezolano Juana, la virgen. Interpretaba a Fabián Regalo del Cielo, quien tuvo un breve romance con la protagonista. Tras su paso por esta serie participó en los cortometrajes Hot Up Closer y Dot, pero no obtuvo más papeles estelares.

En los últimos meses San Martín estuvo ausente en sus redes sociales. Su última publicación en Instagram databa del pasado mes de septiembre.