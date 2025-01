La hija de Pelicot publica ‘Y dejé de llamarte papá’

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Caroline Darian, hija del depredador sexual que drogó durante años a su esposa para que medio centenar de hombres la violaran, está convencida de que su madre no fue la única víctima de los ultrajes perpetrados. «No tengo ninguna duda sobre las veleidades de Dominique. Creo que no se detuvo con Gisèle», afirmó Darian en la rueda de prensa telemática para presentar su libro Y dejé de llamarte papá (Seix Barral), que acaba de ser publicado en España. Su relato es un desgarrador testimonio sobre el duelo, aún en curso, tras descubrir que su padre llevaba una doble vida: por un lado, un ejemplar padre de familia; por el otro, un criminal contumaz.

Darian no tiene la certeza de que su padre haya cometido abusos sexuales con ella, aunque sospecha lo peor. «Dado que él se negó a responder a mis preguntas durante el juicio, me quedo con mis dudas e incertidumbres. No tengo pruebas tangibles que pueda presentar». Caroline celebra la condena de 20 años de prisión impuesta a su padre, la pena máxima posible. Sin embargo, expresó su desazón por las sentencias dictadas contra los otros 51 acusados en el caso. «Las penas que les impusieron están muy por debajo de lo que pedía la Fiscalía».