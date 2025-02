La belleza, según A. Barthe

Jueves 6 de febrero. 19.30 horas. Musac. La belleza de... Nuevo libro de la colección de Eolas. En este caso, La belleza de lo figurado, del pintor leonés Adolfo Álvarez Barthe. Hay que conectar todas las antenas de todos los sentidos para no desperdiciar una charla con él cuando la intuición es tan importante como el estudio, y lo inmediato, como lo reflexivo. Viene aquí a hablar de su libro, entre un cortado y un café con leche, pero él mismo introduce temas y personajes: José de León, Héctor Escobar, Antonio Manilla, para elogiarlos... O también: que muy bueno, o sea, qué mal, lo de San Marcos. No es un verso libre lo de Álvarez sino que lo suyo va cosido a la realidad. Quiere vivirla y saberla. Que en su caso es un largo paseo en línea recta por este León que le da sosiego y el trabajo de su oficio: «Yo, en realidad soy pintor». El libro se titula La belleza de lo figurado pero podría ser La belleza según él mismo. Para ubicarlo todo hay que recordar que es el nuevo número de una colección puesta en marcha por Héctor Escobar desde Eolas y que es un suceso cultural de primer orden. Gustavo Martín Garzo dirige la colección que lleva un bonus track para disfrute del lector y, en realidad, de todos, porque esa portada que usted ve en el escaparate de su librería de cabecera, algo que hay que tener, es obra de José Ramón Vega. Él hace las fotografías, Martín Garzo dirige este filme de páginas y letras y el autor aporta su mundo concreto. Hay coherencia en todos los números. Por ejemplo, en Literatessen, nombre con el que ya de por sí merece la pena montar una librería, tienen esta colección en un lugar destacado porque gana en su conjunto.

«He escrito mucho. Para revistas como la Hispano cubana. He escrito para personas... Este formato de La belleza de lo figurado me gusta. Hay que adaptarse en textos que no pueden ser extensos. De hecho, se liman desde la dirección de la colección. La belleza de... es una aventura editorial única en España. De gran valor», dice Álvarez Barthe que ya demuestra que, sea como sea, es el pintor que como pez en el agua se lo pasó con el libro. «La historia surgió en pandemia. Me llamó Héctor. Estaba bien porque soy un pintor reflexivo, conozco la civilización occidental y la pintura, la historia del arte. De la pintura se habla muy poco en España. Y resulta que hay grandes pintores en España. España es el gran país de la pintura. Me atrevería a decir que por encima de la literatura», relata y sienta bases así. Y hay que tomar nota: «España convive con muchos fantasmas que quieren habitar un mundo en el que sólo se encarnan gracias a la pintura. Como fantasmas eróticos de un mundo sólo habitado en la pintura», afirma.

Puede que de eso vaya hoy la presentación de este libro de bolsillo, belleza y corazón. Aunque si va por otros derroteros será igual de bueno. Como cuando enseña el último libro de Antonio Manilla y lo reivindica. O ensalza el valor editor de Héctor Escobar. Y pasando por José de León dice de él que es un genio a nivel mundial.

Dice Adolfo Álvarez Barthe que malos tiempos para la pintura: «Está de capa caída. No hay más que mirar. La gente no gasta en pintura, gasta mucho en otras cosas. En viajes. Y tiene un enemigo muy grande en este mundo de consumo: los decoradores. Para ellos, la obra es la decoración. Ves en San Marcos la obra informalista más grande de Europa, que es de Lucio Muñoz, y la tienen colocada de manera que no se vea. Odian la obra. Odian el arte. Los políticos harán el resto», relata a modo de reflexión Álvarez Barthe desde la perspectiva del estudio y la práctica.