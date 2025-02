Karla Sofía Gascón se convierte en una 'apestada'

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de la película Emilia Pérez, no acudirá a la gala de los Goya el sábado para evitar que continúe la polémica en torno a unos textos de tintes racistas y homófobos que publicó hace años en su cuenta de X, entonces Twitter. Fuentes de la producción de Emilia Pérez, cinta nominada a Mejor Película Europea en los Goya, indicaron a Efe que esta decisión se tomó después de una serie de conversaciones entre los productores y la actriz madrileña, en las que se acordó que no vaya a la gala que tendrá lugar en Granada. El objetivo, añaden las fuentes, es empezar a atajar una controversia que amenaza con acabar con las opciones de Emilia Pérez en los Oscar. Es la película con más nominaciones este año, entre ellas la de Gascón para Mejor Actriz o la nominación al Oscar a mejor película internacional. Y que amenaza con perjudicar la trayectoria en taquillas de todo el mundo del musical ambientado en México dirigido por el francés Jacques Audiard. El director de Emilia Pérez ha dicho que la protagonista de su película está adoptando una «actitud autodestructiva», que se está haciendo «la víctima» y calificó de «inexcusables» los comentarios racistas y políticamente incorrectos que la actriz publicó en el pasado en X.

Zoe Saldaña, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por Emilia Pérez, dijo en una entrevista con Variety que está procesando la polémica que rodea a su compañera de reparto Karla Sofía Gascón tras la aparición de comentarios de corte racista y xenófobos. «Siento que ya he hablado lo suficiente sobre el tema», dijo la actriz de origen dominicano, y agregó que todavía está procesando la situación.

La actriz expresó también su tristeza acerca por las críticas que ha enfrentado Emilia Pérez, en especial por parte de la audiencia latinoamericana. La plataforma Netflix también se desmarca de la actriz española Karla Sofía Gascón en plena campaña de Emilia Pérez. La plataforma de contenido en línea y The Lede Company, la agencia de relaciones públicas de Gascón —la misma que representa a su compañera de reparto Zoe Saldaña— han dejado de conversar directamente con la actriz, según confirmaron fuentes a la revista especializada.

Sin embargo, Karla Sofía Gascón ha sido nominada esta semana por la Unión de Actores y Actrices a la mejor intepretación femenina. Las películas La infiltrada, La virgen roja y Casa en llamas encabezan las nominaciones de cine. Son los propios actores y actrices los que elegirán a los ganadores mediante votación, antes de la gala del 10 de marzo. A Mejor Actriz optan Najwa Nimri, por La virgen roja; Carolina Yuste, por La infiltrada; y Patricia López Arnáiz, por Los destellos.

La actriz se defiende

«Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme», ha afirmado Karla Sofía Gascón en declaraciones a la cadena CNN en español en las que añade que no piensa renunciar a su nominación a los Oscar como mejor actriz por una película en la que «me he dejado tres o cuatro años de mi vida trabajando como loca». En unas declaraciones en las que rompe a llorar en una ocasión —más por rabia que por pena— afirma que ha hablado con Selena Gómez y le ha asegurado no haber escrito un tuit en el que la insultaba, y ha hablado igualmente con Zoe Saldaña, ambas compañeras suyas de reparto en Emilia Pérez.