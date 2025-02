Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Tras la exitosa gira de su cuarto álbum, When The Day Goes Slow, por todo el territorio nacional e Inglaterra, durante 2024, Amann & The Wayward Sons recalan en León (hoy, a las 22.00 horas, en el Babylon) y Ponferrada (mañana, en la sala Tararí). Los bilbaínos regresan al estudio de grabación, coincidiendo con Shake It Like Hell Tour 2025.