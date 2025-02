Mujeres delante y detrás de las cámaras

Habrá un leonés en la Luna pero lo que es seguro es que hay una leonesa en todas partes. O dos, como en este caso. Brillan más, aunque a veces se vean menos. Y he aquí un ejemplo. Este miércoles a las 22.50 horas (para más señas, después del fútbol, que esta serie empieza con buen pie) se estrena en Cuatro la segunda temporada de En Guardia: Mujeres contra el crimen. Se trata de una serie documental al más puro estilo true crime que se sustenta en dos premisas: casos con asesinato que conmocionaron a la sociedad y el papel investigador de mujeres de la Guardia Civil que fueron claves para desentrañar la verdad. Dos leonesas están al frente: Ana Aladro, de La Colectiva, en la producción, y Aida Rebordinos, en la dirección y guion. Fremantle España, con su sello En cero Coma Producciones y la citada La Colectiva producen la serie documental. Asunta, el caso conocido por la película As Bestas, Pioz, Eva Blanco, Manuela Chavero y Badoo componen esta temporada que tiene el interés de aportar no sólo el hecho de que sean mujeres las que encabecen la investigación sino el ofrecer datos hasta ahora desconocidos de cada uno de los sucesos, que sorprenderán al espectador especializado y general, puesto que En Guardia: Mujeres contra el crimen suma el punto a favor de abordar temas mediáticos. El otro denominador común es el que une a las dos leonesas y que proponen cada una en individual: contar historias.

«Empezamos con Asunta», avanza Ana Aladro, que ya añade motivos para seguir el capítulo: «Es la primera vez que habla la investigadora que llevó el tema y cuenta cosas que nadie sabe. Esta investigadora, además, llegó a tener mucha relación con Rosario Porto y queda claro cómo, en realidad, lo de Asunta fue un caso clarísimo de violencia vicaria en la que el marido es el que planea todo, el psicópata de la historia. Ella es una pobre niña rica», relata Aladro, que entra de lleno tanto en materia como en la pasión por ofrecer historias al espectador. Porque son sucesos no tratados al uso sensacionalista que tanto se lleva ahora en programas y espacios determinados. Para Aida Rebordinos, la directora y guionista, el valor de En Guardia está en que «narramos la historia desde los ojos de la investigadora, desde su vivencia. Su implicación personal con el caso y la relación con la familia, sus noches sin dormir, la frustración cuando la investigación se estanca… No es una narración centrada en datos o diligencias sino centrada en emociones. Además, contamos con mucho material de archivo visual facilitado por Guardia Civil que nos permite narrar cada historia con acceso increíble».

'En Guardia: Mujeres contra el crimen' comienza con el caso Asunta.DL

Así se irán sucediendo los capítulos para llegar a la conclusión que remarca Ana Aladro y que en realidad es el regreso a la condición humana capaz de todo. Pero aquí el relato está en las mismas historias y esas mujeres, élite de la Guardia Civil, que vuelcan sin descanso su profesión en búsqueda de la verdad. Ahí confluyen, por tanto, ese trabajo de investigadoras con el de las dos leonesas que en diferentes direcciones, en la comunicación y lo audiovisual, se encuentran en este proyecto. Explicaba Ana Aladro que en el mundo cambiante del periodismo el secreto sigue siendo encontrar historias y contarlas: «Yo había hecho sucesos. Porque cuando empiezas lo mismo te toca un muerto que una fiesta. Pero el suceso es un filón lleno de historias. Salvo que caigas en el sensacionalismo, que eso es un horror», relata. Por su parte, Aida Rebordinos piensa sobre esta temática que «es todo un reto contar historias que el público ya conoce porque tiene una opinión formada sobre el caso, pero el propio formato me daba un punto de partida para hacer algo diferente a lo ya visto. El trabajo con las investigadoras fue clave, que se abrieran de la forma que lo hicieron nos aporta un lado humano y un acceso al caso sin precedentes. Estoy muy contenta con el resultado, la verdad». Aladro y Rebordinos están ahora en la fase en la que el producto ya está en manos de la audiencia. Aunque la aceptación de la primera temporada hace suponer que en este caso segundas partes serán buenas. No es el mejor momento de hablar de proyectos futuros. Pero ya se sabe que no hay dos sin tres.