«Todo lo que cuento es real»

La osadía es inevitable. Ni el video mató a la estrella de la radio, ni a Charlot el cine sonoro. Ni a Tricicle, bueno, a uno de Tricicle, el gran Carles Sans, que está este viernes en el Auditorio con ¡Por Fin Solo!. Y el público va a asistir a un espectáculo unipersonal de teatro total, una master class con argumento, porque combina tanto la virtud escénica como el argumento que cuenta. «Durante 40 años he contado historias con el gesto. Cuando en el 2020 dejamos Tricicle me planteé si quería seguir en este oficio que me gusta tanto. No me quedaba otra que ponerme a hablar», dice Sans y lo explica así de sencillo como un devenir de las cosas y las decisiones importantes. Acertó, porque había un animal escénico completo, algo que por otra parte ya había demostrado dirigiendo y creando otros exitosos proyectos paralelos.

Hecha esta introducción, Carles Sans, en León este viernes a las 20.00 horas en el Auditorio con ¡Por Fin Solo! (guion de Carles Sans y dirección de José Corbacho y el propio Sans), eleva al máximo la apuesta: «Por inverosímiles que parezcan las historias que cuento, son reales. Es cierto que es diferente a Tricicle, pero es un espectáculo con palabra y gesto», señala, lo que confirma que el dinamismo es más que patente durante la hora y media de representación. Los fans anteriores no necesitan ser convencidos, pero los que se sumen ahora van a encontrar todo un filón para divertirse: «El humor funciona perfectamente en la obra. Más que descubrir yo una forma de hacer teatro es más descubrimiento por parte del público que por parte mía», asegura.

Aunque esto no es deporte, hay cifras que ya de por sí avalan ¡Por Fin Solo!. 358 funciones, 126 localidades y más de 131.500 espectadores son datos para sentirse orgulloso y una garantía que se demuestra tanto en las temporadas en Madrid y Barcelona, donde repetirá, o de exitosa gira por toda España.

«Yo estoy como un niño con zapatos nuevos. Llenamos teatros con mucho éxito y estoy disfrutando mucho. En León va muy bien. Aquellos que no hayan comprado entradas no lo dudaría. El público sale mejor después de ¡Por fin solo!», garantiza.

Y si quisiera, de manera honesta, podría aludir a su pasado en Tricicle para enganchar al último espectador de este viernes. Porque, como se remarca en las sinopsis de su web, «este es el espectáculo que todos los seguidores de Tricicle querrán ver porque se cuenta los entresijos de una compañía muy querida que ha hecho record de público allá donde ha ido. ¡Por Fin Solo! aparece en el momento más oportuno como si de un making off de la vida de Tricicle se tratara. Es un espectáculo basado en hechos reales que hará reír a aquellos que querrán saber más de Tricicle, una compañía, que según se ha dicho, forma parte de la memoria emocional de nuestro país», relatan y así es, puesto que no es difícil encontrar a alguien que recuerde haber visto a Tricicle en León.