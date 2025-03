Kiko Amat presenta 'Dick o la tristeza del sexo'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hoy, a partir de las 19.30 horas, en Sputnik librería café, tendrá lugar la presentación de la novela Dick o la tristeza del sexo, editada por Anagrama, con su autor Kiko Amat, quien charlará con Manuel San Millán y Beatriz Fernández.

El último libro de Kiko Amat es la novela más bestial, conmovedora e hilarante que se ha escrito sobre el despertar sexual de un adolescente, un bildungsroman antierótico, profundo e hilarante, que pasa muy rápido de la erudición a la erección, y de la erección a la desolación. Una farsa iniciática y blasfema, llena de pornografía triste y humor negro, que reafirma el talento desacomplejado del autor de Sant Boi, y carece de equivalentes en el panorama literario español.

Kiko Amat es autor de siete novelas y tres obras de no ficción. En la actualidad co-guioniza y co-conduce el podcast Pop y Muerte (Radio Primavera Sound). En Anagrama ha publicado El día que me vaya no se lo diré a nadie (2003), Cosas que hacen BUM (2007), Rompepistas (2009), Eres el mejor, Cienfuegos (2012), Antes del huracán (2018), Revancha (2021), Los enemigos (2022). Su última novela es esta que presenta hoy en León, Dick o la tristeza del sexo, con entrada libre hasta completar aforo. También es autor de dos libros de no ficción, Mil violines y Chap chap.