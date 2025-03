Una leyenda del blues en León

El blues corre por sus venas. Estaba en el ADN de su familia. John Primer ofrecerá un concierto el viernes, a las 20.30 horas en el Teatro El Albéitar. El músico nacido en Mississippi en 1945, nominado a tres Grammy, es una leyenda viva de la música norteamericana. Miembro de la mítica banda Chicago Blues All-Starss de Willi Dixon lleva más de medio siglo sobre los escenarios. De pequeño escuchaba cantar a los trabajadores de las plantaciones. Su carrera comenzó en los sesenta, cuando se trasladó a vivir a Chicago y se compró su primera guitarra. Aprendió a tocar escuchando en la radio a Jimmy Reed, Muddy Waters, Little Milton, Elmore James y B.B. King. Comenzó tocando en las calles y algunos clubes nocturnos. No pasó desapercibido. Muy pronto fue contratado en en el famoso Theresa’s Lounge, donde trabajó siete noches a la semana durante siete años. El cantante y guitarrista ha formado parte de bandas como Muddy Waters o Magic Slim, hasta que lideró su propia banda, The Real Deal Blues Band.

Primer ha grabado más de un centenar de álbumes, 17 de ellos bajo su propio nombre. Ha escrito y producido más de 55 canciones en media docena de sellos discográficos, incluido el suyo propio, Blues House Productions. En los inicios de su carrera tuvo ocasión de tocar con buena parte de sus ídolos y formó parte de los constructores del Blues de Chicago. Muddy Waters le escuchó tocar durante una gira europea —como telonero de los Rolling Stones— y le fichó para su banda, en la que permanecería hasta 1983, fecha del fallecimiento de Waters. Más tarde fue director de los Teardrops del gran Magic Slim, junto al que permaneció catorce años.

Su vida y él mismo son una enciclopedia viviente del blues. Su estilo es una especie de antología del blues, con influencias de grandes artistas del género. En 2023 fue inducido al Salón de la Fama del Blues. Primer cuenta que si se quiere mantener vivo al blues, se debe ser fiel a las raíces, algo que aprendió de sus mentores, Dixon y Waters. En su longeva carrera ha tocado y compartido escenario con Gary Clark Jr., Derek Trucks, Johnny Winter, Buddy Guy, Rolling Stones, James Cotton, Taildragger, Hubert Sumlin, Billy Branch, Jimmy Rodgers, Eddie C. Campbell, Lucky Peterson, Pinetop Perkins, Bob Margolin, Jimmy Burns, Bob Corritone y una larga lista de leyendas de la música.

Su maestría en la guitarra y su voz inconfundible han hecho que su apodo, ‘The Real Deal’, sea sobradamente merecido. Aunque no considera que su música haya evolucionado drásticamente, reconoce que con el paso del tiempo ha mejorado como guitarrista y cantante. «Hoy me considero un mejor músico y quiero desempeñarme como líder de banda mejor que antes», ha confesado. En sus conciertos le acompañan Steve Bell en la armónica, Melvin Smith en el bajo y Lenny Media en la batería. León tiene una oportunidad única para sumergirse en la música de un hombre que ha dedicado su vida a mantener vivo el legado del blues. Las entradas al concierto tienen un precio de 6 euros.