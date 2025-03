El Albéitar acoge ‘Carta al padre’, de Franz Kafka

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Presa Teatro recala en El Albéitar con Carta al padre, a las 20.30 horas. Se trata de una obra que va más allá de la relación entre un padre y un hijo. Es una crítica social que expone la opresión y la injusticia que existen en la sociedad. Kafka utiliza su propia experiencia para mostrar cómo la opresión y la falta de comprensión pueden afectar la salud mental y emocional de las personas, y cómo esto puede tener un impacto en su vida y su obra literaria. Es un montaje donde podemos sentirnos identificados. La educación recibida desde el miedo y la indiferencia, marca el desarrollo intelectual y afectivo del protagonista, que intenta un acercamiento, sin dejar de lado el tono de reproche. «Hace poco me preguntaste que porqué te tengo miedo… No supe darte una respuesta, en parte por el miedo que te tengo, y en parte porque necesito muchos detalles que no puedo tener presentes en mi cabeza cuando te hablo». Así comienza la carta que Kafka compuso para su padre. Juan Carlos Gallego protagoniza este monólogo. Las entradas cuestan 8 euros.