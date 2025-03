El Museo de Lancia trata de esquivar tesoros

Construir en la ciudad astur-romana de Lancia por primera vez en 2.000 años no es tarea fácil. Las obras del futuro museo del yacimiento llevan paralizadas dieciséis meses. Fue meter pico y pala y surgieron edificaciones romanas. El Instituto Leonés de Cultura anunció ayer en un comunicado que «se acerca» la reanudación de los trabajos, pero no da fechas.

La Comisión Territorial de Patrimonio, dependiente de la Junta, obligó a detener la construcción de los tres edificios diseñados por el estudio madrileño Gon Architects al aparecer vestigios «de cierto interés» de un templo romano. Y no fue porque no se hubiera «barrido» el yacimiento con georradar. Además la misma comisión exigió hasta tres excavaciones previas para garantizar que el Centro de Interpretación no se levantara sobre restos de la ciudad romana. Sin embargo, no dejaron de encontrar vestigios cada vez que metían el pico y la pala, sobre todo, en la parcela que iba ocupar el tercer edificio, que albergará el centro de investigación —en el primero estará el centro de recepción de visitantes y cafetería; y en el segundo, el centro de interpretación—.

Los arquitectos han tenido que rediseñar los caminos de comunicación y el aparcamiento y trasladar los tres pabellones más al norte, en busca de un subsuelo 'yermo'. Patrimonio seguirá vigilante. Pese a los cambios mínimos, el museo de Lancia sufrirá un sobrecoste de 560.000 euros, a añadir a los 3,1 millones presupuestados inicialmente. El diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán, asegura que el Centro Arqueológico de Lancia no ha estado nunca detenido, ya que la empresa leonesa Coysa, adjudicataria de las obras, ha aprovechado el tiempo para hacer 20.000 de los 180.000 bloques de tierra comprimida necesarios para construir las tres edificaciones.

Construir como los romanos

El diputado de Cultura, acompañado por el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo, visitó ayer las instalaciones de la empresa, en la localidad leonesa de Valdearcos, para conocer el proceso de fabricación de estos adobes. Y es que uno de los puntos fuertes del proyecto de Gon Architects para ganar hace tres años el concurso de Lancia fue el uso de materiales «tan convencionales y a la vez tan innovadores como son los adobes prefabricados de tierra comprimida a alta presión», según valoró en su día el jurado. Patrimonio ha exigido más excavaciones preventivas en la nueva ubicación de los edificios 2 y 3 del Centro Arqueológico, incluida la fosa séptica asociada al edificio 3, así como dos sondeos en el aparcamiento de visitantes.

Los edificios no sufrirán retoques. Según Gonzalo Pardo, al frente del estudio de arquitectura madrileño, las modificaciones «únicamente afectan a su ubicación». «La configuración formal de las construcciones, así como la separación entre ellas y el paisajismo, se mantienen igual que en el proyecto original», explicó a este periódico.

Los tres pabellones —alineadas en orden creciente— están inspirados en la arquitectura tradicional de la zona y serán de color terracota, para mimetizarse con las colinas del entorno. De líneas sencillas y con grandes cristaleras, han sido diseñados de forma eficiente. También habrá zonas expositivas en el exterior de este macrocomplejo, del mismo modo que se habilitarán áreas de trabajo al aire libre, para el lavado y secado de las piezas que se extraigan del yacimiento. Con una superficie construida total de 816 metros cuadrados, el Centro Arqueológico nace con vocación de articular un territorio infrautilizado. El plazo previsto para los trabajos era de quince meses, con lo que no parece probable que el museo esté acabado hasta finales de 2026.