El Goya leonés Néstor López rodará un filme en el Congo

No sabe cuándo hará el petate y se irá al Congo. El director de cine leonés Néstor López, ganador de dos Goya en su última edición

—como guionista y productor— convertirá en largometraje el corto documental Semillas de Kivu que le valió un «cabezón» en los premios celebrados en Granada en los que se cruzó con Richard Gere. El corto lo había estrenado en la Seminci, pero ahora no se atreve a aveturar si el largometraje también llegará en primicia al festival de cine de Valladolid. Néstor López, que en su intervención tras recibir el Goya recordó la situación que vive actualmente el Congo y pidió ayuda internacional, retornará al país africano, una de las zonas más violentas del mundo. Además de ponerse tras la cámara, López es el guionista de la versión larga de Semilla de Kivu.

En 1999, el ginecólogo congoleño Denis Mukwege fundó el Hospital Panzi en la localidad congoleña de Bukavu para atender partos en un contexto de alta mortalidad materna. Sin embargo, su primera paciente fue una joven que había sufrido una violación múltiple y a la que le habían disparado en los genitales. Desde entonces, Mukwege ha atendido a más de 54.000 mujeres, niñas e incluso bebés víctimas de violencia sexual utilizada como arma de guerra, una labor que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2018, y que queda retratada en el cortometraje del realizador leonés ganador del Premio Goya.

«El Tribunal Internacional es clave para que la historia de las mujeres de Kivu no quede en el olvido ni en la impunidad. Semillas de Kivu no solo visibiliza su lucha, sino que exige justicia en un escenario donde la violencia ha sido sistemática y silenciada». El realizador leonés afirma que «contar estas historias es un acto de resistencia, pero también de presión para que los crímenes de guerra sean juzgados y las víctimas, reparadas. Sin un tribunal que garantice justicia, la violencia se perpetúa. El cine, en este caso, se convierte en una herramienta para que el mundo no mire hacia otro lado», señala López.

Este será el primer largometraje de Néstor López, de 32 años, cuya carrera en el cine parece imparable. El leonés está en la Long List de los Oscar 2026, además de ganar la Biznaga de Plata en Málaga con Anticlímax (Manolo Solo) o el premio Paul Naschy en Sitges con Ellos, ganador de Dama Cortos, producido por Malvalanda. Su última obra de ficción, Polígono X, fue estrenada en la Sección Oficial del Festival de Málaga.

El debut de López en el largometraje es una coproducción entre España y Francia con la participación de Filmakers Monkeys, de Pilar Sancho y Néstor López (Las que se atrevieron, Las cartas perdidas, 19); Beta Fiction Spain, con Mercedes Gamero y Pablo Nogueroles (La infiltrada); Escándalo Films, representada por Aintza Serra y Sergi Casamitjana (Salve María, Te estoy amando locamente, Mi querida cofradía); y la productora francesa Cie Mondex, liderada por Stéphane Sorlat, productor de El reino, de Rodrigo Sorogoyen, y Goya, el ojo que escucha, de Jean-Claude Carrière.