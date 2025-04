Musac Off, el Musac lejos del museo

Musac Off fue el slogan con el que la dirección del museo rotuló todas las actividades realizadas fuera del edificio de Tuñón y Mansilla. No fueron solo en la provincia. Muchas de las acciones que se desenvolvieron con este marchamo viajaron por Europa con el fin de lograr que la gran galería española de arte contemporáneo leonesa tuviera su eco en el resto del mundo. Y lo logró. La gran labor de ‘apostolado’ del pensamiento que el centro consiguió gracias a la curadoría de los grandes comisarios y a la creación de los artistas debía ser compartida. Este fue uno de los objetivos con el que el equipo directivo trabajó desde el principio. La Junta de Castilla y León puso en marcha, junto con el equipo directivo del Musac, una labor pedagógica que logró que, en poco tiempo, la ciudad entera entendiera el museo como algo propio. Quedaba, por lo tanto, la segunda parte. No era tan solo traer el mundo a León sino llevar el museo al resto del mundo.

Musac off era una apuesta clara por volver a los tiempos en los que arte y sociedad se fusionaban y la creación no podía entenderse sino en clave divulgativa. Como parte de este gran proyecto se creó el Laboratorio 987, un espacio paralelo a la programación que permitiría comprender y disfrutar la colección del centro fuera de sus puertas. Numerosos espacios de la ciudad se convirtieron en «divisiones» del centro de arte. Rafael Doctor, el primer director del Musac, lo explicó del siguiente modo: «Ya hemos conseguido que siete u ocho salas de la ciudad reciban obras del Musac y participen con nuestro proyecto. Queremos que éste sea el primer paso del diálogo de este edificio con las galerías». El camino estaba sembrado. En realidad, la tierra llevaba abonada desde mucho antes de la inauguración. Durante tres años, se llevaron a cabo acciones del Musac Off. Es el caso del proyecto Files que, dirigido por Rafael Doctor y Octavio Zaya, alumbró un libro visual distribuido gratuitamente en la edición de 2004 de Arco 2004. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, fue uno de los primeros que colaboró con el Musac. Lo hizo con la exposición Paisajes, un recorrido por la forma en la que algunos de los principales artistas del cambio de siglo se asomaron a la naturaleza a través de sus obras.

Viajes fuera de España

Con el paso del tiempo, el Musac comenzó a dar sus primeros pasos fuera de España. Así fue como la colección leonesa llegó a capitales mundiales del arte contemporáneo. El ‘Musac Off’ ha permitido lucir obras de este museo en lugares como Estambul, La Habana, Sao Paulo, Benicassim, Londres, Zaragoza, Budapest, Buenos Aires o Nueva York. Una de las muestras que más resonancia tuvo fue ‘Acortando distancias’, que se celebró en 2012 en Casa Asia de Barcelona con obras cedidas por el museo leonés. Acortando distancias. Panorama asiático en la Colección Musac, se llevó hasta la Ciudad Condal una veintena de obras de once artistas asiáticos cedidas por el museo leonés. Y es que León atesora una de las colecciones de arte asiático más importante de Europa con piezas con claro predominio del vídeo de los artistas chinos Yang Fudong y Zhang Huan, los japoneses Kaoru Katayama, Yasumasa Morimura, Motohiko Odani, Hiraki Sawa y Tabaimo, la coreana Kimsooja, las iraníes Shirin Neshat y Shirana Shahbazi o el vietnamita Jun Nguyen-Hatsushiba.

Buenos Aires fue otro de los destinos del centro artístico. La muestra que se llevó hasta Argentina se tituló Huesped. Con ella se abría una red artística y cultural a ambos lados del Atlántico. Huésped permitió a los bonaerenses tomar contacto con el arte más actual de África, Asia, Norteamérica, Europa y, por supuesto, con Latinoamérica con el que las obras clásicas del MNBA entraban en un diálogo, en una conversación estética. Antes de su viaje trasatlántico, las obras musacianas recalaron en Budapèst. El Mücsarnok Kunsthalle albergó Mi vida. From Heaven to Hell. Life experiences in art from Musac Collection, una muestra en la que cuarenta artistas del museo explicaron la relación entre el arte contemporáneo y la vida con obras de Pipilotti Rist, Kimsooja, Tabaimo, Muntean & Rosemblum o Ryan McGinley. Una de las más exitosas labores del Musac Off tuvo lugar en el Órbigo. Allí recalaron las obras más poéticas del museo con el fin de demostrar que los pueblos son, también, espacio natural de las nuevas voces de la creación contemporánea. El lavadero, la antigua panera, la plaza del mercado, el matadero, las escuelas, la antigua iglesia o el monasterio de Carrizo se convirtieron en el mejor reservorio para el argumentario de artistas como Pipilotti Rist, Fernando Sánchez Castillo, Dora García o Alicia Martin. De todos ellos guardan recuerdo los habitantes de la ribera, que aún hoy conservan la memoria de los pensamientos vitales que Dora García derramó sobre el lavadero del pueblo en 100 obras de arte imposible, o el mundo al límite que Enrique Marty escenificó en el matadero. Hipatia fue una de las grandes acciones off del musac. La revista logró acabar con el mutismo de las mujeres de la cárcel de Mansilla y les dio la oportunidad de expresar sus inquietudes. Belen Sola se puso al frente de este proyecto, que en su primera edición tuvo una tirada de 2.000 ejemplares y se distribuyó en los centros penitenciarios de toda España, para difundir la voz de las internas y darles alas para demostrar su capacidad de hilar anhelos, miedos y esperanzas a través del lenguaje. Una forma de que la sociedad comprendiera y ellas mismas pudieran sanarse sin sensacionalismos. Así, se creó una plataforma de trabajo en la que se reflexionó acerca de temas culturales y aspectos de la actualidad. Y es que el arte solo sirve si le sirve a la sociedad.

Publicaciones, performaneces, acciones con colectivos sociales, exposiciones lejos del edificio de Tuñón y Mansilla... El plan del Musac Off se convirtió en el ‘agit pro’ artístico del museo leonés