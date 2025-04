El lado leonés del Musac

León está más que presente en el Musac en cuanto a obra de autores locales muy tenidos en cuenta por este centro de referencia del arte contemporáneo. 1.171 obras de 436 artistas internacionales y nacionales, entre las que se encuentran 157 obras de 49 artistas de Castilla y León componen una destacada nómina. De ella se puede extraer lo correspondiente a León, con artistas como Chus Domínguez, Dr. Hofmann, María Luisa Fernández (Villarejo de Órbigo), Genzo P. + Miguel Ángel Fernández + Alba González, Elena Fernández Prada, Leopoldo Ferrán (Irún, Guipúzcoa, España, 1963)+Agustina Otero (San Adrián del Valle, 1960), Nilo Gallego (León), Teresa Gancedo (Tejedo del Sil, León), Dora García (Nacida en Valladolid, pero se crió en León), Alberto García-Alix, Juárez y Palmero, Manuel Jular, Luis Melón Arroyo, Ángel Núñez Pombo, Jesús Palmero, Silvia Prada (Ponferrada, León), Jorge Quijano, Laura Salguero, Conchi Unanue Cuesta (León), Daniel Verbis, Silvia Zayas.

Uno de los ejemplos más destacados podría ser ‘Autorretrato. Mi lado femenino’, de Alberto García-Álix. La fotografía de García Alix puede entenderse como un diario íntimo. Sobre ello se cuenta en el Musac que desde muy joven utiliza la cámara para narrar y expresar los acontecimientos que le resultan más cercanos, pero, sobre todo, para fijar en su objetivo a los amigos y las personas que tiene cerca, para retratar a la gente que admira, ama, o simplemente está allí. En los últimos años, sus fotografías se vuelven más calmadas, casi místicas, pero mantienen lo esencial de su trabajo: la frescura de los resultados y el afán por captar el alma del retratado. «Siempre he pensado que el retrato exige una gran capacidad de comprensión, lo cual obliga a comprenderse a uno mismo». «Retratar equivale a prestar atención a lo que te rodea, a las otras personas, a ti mismo. En ese esfuerzo por ver me autorretrato constantemente... «Muchas veces he sentido deseos de ponerme a llorar enfrente de la cámara, de intentar expresar, sólo con los ojos, el sentimiento del paso del tiempo...». Declaraciones del propio artista en las que se resumen sus intenciones y búsquedas a través de los retratos, género en el que profundiza a lo largo de toda su obra. Una mirada que otorga al espectador el privilegio de ver, a través de sus imágenes, cincuenta años de pura vida, de experiencias y dependencias, de amistades y de ausencias. En definitiva, tener a un grande en el Musac con obra destacada.

difundir el arte

La misión del Musac es incrementar el conocimiento, el entendimiento, la difusión y la apreciación del arte contemporáneo español e internacional. Ello es posible a través del programa del museo de préstamo de obras de su colección. La Colección Musac da así alcance a una audiencia más amplia y respalda exhibiciones y proyectos educativos tanto en España como en el extranjero, fomentando la colaboración entre museos, galerías, artistas y profesionales del arte. Musac realiza préstamos cada año para exposiciones temporales en España y en el extranjero. Todos los préstamos son gestionados en el museo bajo la supervisión de la Junta de Castilla y León. Los préstamos se aprueban únicamente para exposiciones acordes al marco conceptual del museo, ya sean exposiciones individuales que profundicen en el conocimiento de la obra del artista, o exposiciones colectivas que contribuyan a una mejor comprensión del arte contemporáneo.