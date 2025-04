Performance para la historia

‘Vibraciones’, de Dora García (2005); ‘Why Die?’, de Muntean/Rosenblum (2006); ‘Mein Tod Mein Tod, de Terence Koh’ (2008), ‘Abajo el espacio estrellado...’ (2008). ‘Acción de Cerith Wyn Evans’ (2008); ‘Performance’ de John Giorno (2009); ‘The Ground Wil Make You Stumble (Elmgreen & Dragset)’ (2010) (trapecistas en la sala 6); ‘Performance P.I.G.S.’, de Claire Fontaine (2010)... O después, ‘Conde de Torrefiel. Observen como el espacio derrota al pensamiento’ (2015). Y una vuelta reciente a Dora García. ‘Real artists don’t have teeth [Los artistas de verdad no tienen dientes]’ (2022). Más ‘Flamante: Theory of the flamenco’. Performance de Derek Van Den Bulcke con la colaboración de la bailarina Carmen Muñoz (2022) y Aitana Cordero. Solo…? (2023).

En el Musac la performance no ha sido un añadido extra sino una parte de la propuesta. El carácter del museo y de los artistas son el primer dato a favor de que sean parte de la historia de estos veinte años de Musac en donde han sido muchos los artistas que dejaron patente el valor artístico de su obra y el suyo propio a la hora de arriesgar en el mundo de la performance. Por ello, los nombres de las perfomance son parte indispensable del relato. Dora García fue la primera. Además de ser artista de Castilla y León y muy vinculada a León antes de su etapa universitaria, trabaja sobre todo en el campo de la performance. En aquellos momentos era una “artista emergente”, pero ahora es una de las artistas contemporáneas españolas más consolidadas a nivel internacional. Otro nombre para destacar es el de Cerith Wyn Evans, que materializa ideas y composiciones a través de esculturas lumínicas, poesía escrita con luz neón y candelabros que responden a códigos morse, o mensajes lanzados en forma de fuegos artificiales. En 2013 Chiara Fumai llegó con su feminismo radical. Su práctica performativa se enmarcaba dentro de la tradición de las mujeres videntes ‘por las que hablan’ diversos entes polémicos que la artista (mal)interpreta a voluntad y recombina dentro de nuevos relatos, cuestionando su sentido y representación simbólicos dentro de la mente del espectador. El punto de partida de Fumai para su tratamiento del feminismo radical, la cultura mediática, el lenguaje y la represión es la performance, que más tarde transforma en instalaciones, vídeos, collages y proyecciones performativas. Dora García regresaba en 2022 con ‘Real artists don’t have teeth [Los artistas de verdad no tienen dientes]’. Presentada por primera vez en el Moderna Museet de Estocolmo, en esta performance el punto de intersección entre la actuación del actor y las expectativas y reacciones del público es objeto de examen; un monólogo donde el papel de los artistas cuestiona las normas sociales.