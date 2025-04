La magia de un edificio

Cuando Luis Mansilla y Emilio Tuñón se pusieron manos a la obra siempre tuvieron presente la maestría con que los diseñadores romanos utilizaban las laderas de las montañas para acomodar en ellas sus ciudades. Con el Musac buscaron convertir el nuevo museo en un espacio vivo que abriera sus puertas a un abanico infinito de representaciones artísticas contemporáneas. Tal vez por ello lo levantaron como si se tratara de una serie de tableros de ajedrez en los que la acción fuera la protagonista absoluta del espacio, una estructura que se desarrollara desde un sistema abierto, formado por lienzos de rombos y cuadrados que permitiera la creación de una geografía secreta de la memoria. Y así sigue siendo. El Musac nunca es el mismo lugar. Muta como el cerebro humano y desarrolla conexiones para que el museo se convierta en siervo de las exposiciones y no al revés. Tan sorprendente fue el resultado que se hizo en breve con los mejores premios arquitectónicos del mundo. El Mies Van der Rohe es tan solo uno de ellos. The New York Times le dedicó una página en uno de sus suplementos artísticos, resaltando su valor arquitectónico y alabando la gestión artística de su director. De él, destacaba la creación de un espacio exterior que, merced al diseño, adquiría una forma cóncava para acoger las actividades y encuentros, recogido por grandes vidrios de colores, como el lugar donde se rinde homenaje a la ciudad, un espacio de relación entre las personas que la habitan.

Luis Mansilla y Emilio Tuñón, autores también del Auditorio Ciudad de León, proyectaron en el interior una gran superficie de espacios continuos pero distintos, salpicados de patios y grandes lucernarios, que da forma a un sistema expresivo que, según aseguraron entonces, habla del interés que comparten la arquitectura y el arte: la manifestación contemporánea de lo variable y lo perenne, de lo igual y lo distinto, de lo universal y lo transitorio, como un eco de nuestra propia diversidad e igualdad como personas. Con todo ello, convirtieron el inmueble, un clásico de la arquitectura universal, en referente del presente e icono del futuro gracias a su intemporalidad, en un río que nunca es el mismo pero que permanece inalterable a lo largo de la eternidad. «Queremos pensar que muestra el convencimiento de que es posible entenderse en la diversidad», decían hace veinte años. Y añadían que el edificio sería un foro, como en la antigüedad clásica, una plaza pública que acogiera todas las ideas sin perder el tren del futuro. La profecía autocumplida.

9.400 cristales Los artistas plantearon el Musac como una idea colorista y con una escenografía que lo asemejara a una vidriera o una catedral gótica. En concreto, sus 9.400 cristales con 42 tonalidades cromáticas diferentes está inspirado en la vidriera de la Catedral de León El halconero