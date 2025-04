El viajero que nadie vio

Tal vez quisiera ser el viajero invisible. Y sabe ser invisible, pero lo quiere ser más. Sin ser un acto de indolencia. Pero en su espíritu (que eso sí que es lo que nadie ve...) viajero, en este caso, su deseo sería empaparse de la bondad que encuentra, que coincide en gran parte, aunque él no lo diga, en la que lleva consigo mismo. El caso es que Gabriel Quindós también se parece a todo eso cuando no viaja. O cuando escribe. O descifra el arte y la cultura que en su casa de infancia eran religión. En La belleza de viajar lo ha conseguido. Una mota de polvo en el universo que se llevará el recuerdo. Pero lo ha firmado. La belleza de viajar (Eolas Ediciones). Así que todas las aclaraciones, justificaciones o explicaciones saltan por los aires. Es él: Gabriel Quindós. El que viajó. Y el que está en este libro que es un manual de vida. No es conveniente hacer muchas definiciones, porque este leonés, en busca de la coma perfecta, puede hacer multitud de precisiones.

Entre ellas llega la primera, que es casi como un concepto básico de este recomendable libro. «En La belleza de viajar no figura la palabra turismo ni turista en todo el libro. Son viajes por el hemisferio sur y nunca sabes dónde estoy. Porque voy a la emoción. En cada capítulo la abordo y trato de repescar lo común que aviva en esas emociones contempladas retrospectivamente», indica como un planteamiento que desarrollará en doce capítulos más dos sin número a modo de regreso y una apostilla. Todos forman parte de esta historia viajera y se antojan imprescindibles en la lectura.

Otro recomendable segundo inciso propone el autor: levantar la vista. Y resulta que es un consejo que se compra a la primera y que se puede sumar al conjunto de esta espectacular colección de libros pequeños que surge de esta factoría de sueños literarios que es Eolas y que comanda Héctor Escobar. Para este proyecto, además de los autores que desfilan por los casi ya treinta temas abordados desde el prisma de la belleza, cuenta Escobar con nombres imprescindibles. Gustavo Martín Garzo, como director de la colección; Miguel Riera, al diseño y Alberto R. Torices en la maquetación. Y la aportación especial de José Ramón Vega, autor de todas las fotografías de cubierta, en donde se recibe ya al lector con la fuerza visual y artística de alguien que desde la imagen desarrolla un lenguaje propio.

Mientras, Gabriel Quindós, confiesa que ha viajado. Cuando se escribe de estos viajes puede que se abra otro capítulo o que sea la última parte del viaje en el que al regreso reposan la memoria y los apuntes. En el caso del autor de libros como Otras nubes, otras lluvias, No me acuerdo o Caminos desiertos, caminos cercanos «es un compendio. En este libro habla un viajero, y no es un viajero fabulador. Hablo de las emociones que asaltan al viajero y que son comunes independientemente del sitio o la edad. Evidentemente, no es lo mismo a los 20 años que a los 50 años. En este caso he querido articular las ideas narrativamente y ya quizás las remate con una idea. Pero se tiene que extraer de lo leído. Pongo a un viajero en una situación y de ahí surgen las ideas».

Así llegan el antes, el después, la aventura. Todo en una escritura que propone las ideas a partir de su abstracción. Destaca Gabriel Quindós que es un libro sin citas ni autores citados. En sus páginas el lector descubre que el que escribe ama el viaje o lo amó. El viaje que es una aventura en donde el vértigo o la adrenalina puede ser un sentimiento, una mirada o en cómo el propio viaje desprograma lo previsto. Y también puede ser la gente, las otras vidas. Tal vez, todos sus viajes estén unidos por la conversación continua del viajero fascinado por el ser humano, nadie entre los nadie, que lleva a a veces a cruzar la raya del riesgo: «En los sitio peligrosos, vete pronto a dormir». Es un consejo.