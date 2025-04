Jesús, el personaje más grande jamás contado

Publicado por Carmen Jiménez Madrid Creado: Actualizado:

La imagen de Jesucristo, Hijo de Dios para los más de 2.400 millones de creyentes en el mundo, ha sido representada durante más de 2.000 años, y lo ha hecho en prácticamente todas las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia de la Humanidad. El séptimo arte no podía quedarse atrás. La última producción internacional ha llegado este mismo año, con la esperadísima quinta temporada de la serie The Chosen (Los elegidos).

El Cristo Redentor de Río de Janeiro, La última cena de Leonardo da Vinci, la visión onírica de Salvador Dalí o la versión musical de Jesucristo Superstar. Son solo cuatro ejemplos de tantos otros, que a lo largo y ancho del planeta, han representado a Jesús de Nazaret. Representaciones artísticas que han ido cambiando según las épocas y han ido reflejando las distintas tendencias y contextos históricos y culturales. En el ámbito cinematográfico, con el comienzo mismo del cine de mano de los hermanos Lumière, ya se abordó su historia. El filme, La vie et la passion de Jésus-Christ se estrenó 1898.

Desde entonces, las películas y series sobre esta figura histórica y para los creyentes, sagrada, no han dejado de sucederse. También los actores que han dado rostro, voz y movimiento a esta figura eterna. Max von Sydow fue Jesús en La historia más grande jamás contada (George Stevens, 1965). Esta superproducción pertenece a la época dorada de Hollywood y destaca su interesante reparto. Charlton Heston, John Wayne o Ángela Lansbury, acompañaron a Max von Sydow en uno de los papeles más emblemáticos de su carrera.

El actor sueco marcó un carácter más sobrio y humano del acostumbrado en su interpretación de Jesús de Nazareth. Esta película fue nominada a cinco premios de la Academia norteamericana, aunque el Oscar de ese año no fue para Sydow, se lo llevó el actor Lee Marvin, el único de su carrera por Cat Ballou (Elliot Silverstein, 1965).

Cuando a Brian fue Jesús

Graham Chapman fue Brian Cohen (de Nazareth) en La vida de Brian (1977). Realizar una comedia ambientada en la vida y época de Jesús de Nazareth, es una labor exclusiva de grandes talentos.

Esta tercera película del grupo de comedia inglés Monty Python, planteaba la historia de un judío, Brian, que nace el mismo día que Jesús, con el que le confunden invariablemente. El tema Always Look on the Bright Side of Life, cantada por un coro de crucificados, forma ya parte del imaginario colectivo. Willem Dafoe ha sido el Jesús más controvertido en La última tentación de Cristo (Martin Scorsese, 1988). Basada en la novela de Nikos Kazantzakis, la adaptación a la gran pantalla fue obra del aclamado guionista y colaborador habitual del cine de Scorsese, Paul Schrader. Una película que forma ya parte de la historia del cine y que generó una importante polémica. La historia plantea una conexión con la parte más humana de la figura de Jesús de Nazareth, que le llevaba a dejarse tentar por ser también un hombre común, sujeto a pasiones y debilidades. Esta película fue nominada a Mejor dirección en los Óscar de 1989. Ahora Martin Scorsese está preparando una nueva película sobre Jesucristo basada en la obra A life of Jesus, del pensador y escritor japonés Shusaku Endo. En el Festival de cine de Berlín, el cineasta calificó esta nueva aproximación a Jesús como «diferente, provocadora y reflexiva». Aunque esta vez el punto de arranque no será la tentación, sino cómo las enseñanzas de Jesús pueden incidir en el momento presente.

La representación más extrema

Jim Caviezel protagonizó La pasión de Cristo (2004), caracterizada por una enorme crudeza y una extrema violencia. La película producida, escrita y dirigida por Gibson, narra las doce horas anteriores a la muerte de Jesús. Rodada en latín, hebreo y arameo, fue un proyecto muy personal del director que finalmente resultó ser un éxito de taquilla. Recaudó más de 600 millones de dólares. La película fue muy criticada por su carácter extremo, a lo que el director argumentó: «Todo está en la Biblia». Ahora Mel Gibson está rodando la secuela, La pasión de Cristo: la resurrección, con el mismo protagonista, Jim Caviezel. Jonathan Roumie es Jesús en la serie The Chosen (2017). Este fenómeno global estrena su quinta temporada, episodios 1 y 2, en pleno periodo de Semana Santa. Esta quinta entrega titulada La Última Cena es muy esperada por millones de espectadores que ya han visto las cuatro anteriores en más de 142 países. Creada por Dallas Jenkins y curiosamente financiada a través de crowdfunding, cuenta la historia del Mesías, a través de quienes le conocieron. Destaca por su excelente producción y cuenta de manera entretenida unos hechos que han logrado interesar al público más allá de sus creencias religiosas. Jonathan Roumie, desconocido por el gran público hasta que interpretó este papel, se ha convertido en una estrella internacional. Jesús de Nazareth, un personaje histórico cuya historia es inagotable. Llegan los días en los que se rememora su pasión y muerte, una oportunidad para revisar este recorrido, humano y espiritual, en películas y series de muy diversos estilos.