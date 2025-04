'El que menos sabe', gana

Nunca supe negociar. / Viví entre patadas en ciudades de nombres casi largos, tomados por el desagrado. / No me acostumbré / a su oscuro resplandor, / siempre me fui a otro lado con la respiración encabritada. (...) Vivo de preguntar. Ignoro / el peso azul de los relámpagos / y la intimidación de las brújulas. / Bajo la carne de las cosas pongo palabras pálidas / y espero. / Eso es lo mío. / Esperar / el atropello silencioso del tiempo, verlo pasar / con suministros helados, con adjetivos veloces / y hacer algo por detenerlo, un gesto / o una bola de lágrimas. / Soy el que menos sabe (...)

Es zamorano pero por su venas corre versos leoneses. O relatos, novelas, literatura con mayúsculas con un ancla en León desde que hace ya años Héctor Escobar, de Eolas, advirtiera a todo el mundo de que había alguien que escribía muy bien. El que menos sabe, poemario de Tomás Sánchez Santiago, este era el poeta, editado por Eolas, fue anunciado este sábado en Salamanca como Premio de la Crítica en Lengua Castellana en la categoría de poesía por El que menos sabe, poemario editado por el sello leonés Eolas, dirigido por Héctor Escobar. Tiene más reconocimientos y su propia obra lo es en sí misma (Calle Feria, Años de mayor cuantía, La vida mitigada, La belleza de lo pequeño, como breve reseña), pero este llega en un momento en el que, sin serlo, este libro es la mejor prueba poética de una gran escritor.

Pero la literatura de Tomas Sánchez Santiago juega a todo sin necesidad de aparentar impetuoso. Hay la precisión certera de lo lírico en consonancia con la puntería narrativa. Y, entre medias, eso del lenguaje propio, su tono, su característica y la prueba fehaciente de la necesidad de volver a su literatura, a lo que escriba.

Los Premios de la Crítica también han reconocido las obras publicadas en 2024 de los escritores Manuel Rivas, Luis Garde, Eduardo Halfon, Daniel Salgado, Joan Vigó, Adrià Targa y Karmele Mitxelena. Los galardones de la Asociación Española de Críticos Literarios han destacado además como mejor libro de lengua extranjera Baumgartner, de Paul Auster, en un fallo dado a conocer este sábado en Salamanca con motivo de los actos por el centenario del nacimiento de la escritora Carmen Martín Gaite, natural de la capital.

En el anuncio han participado el presidente de la asociación, Fernando Valls, así como el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández, y todos los miembros del jurado.

El Premio de la Crítica es el único que se concede en las cuatro lenguas oficiales del Estado, y celebra las mejores obras literarias publicadas en España tanto de narrativa como de poesía, un galardón sin dotación económica pero con singular prestigio entre escritores, editores y lectores. El jurado, que en esta ocasión estuvo formado por una veintena de miembros de la asociación, ha elegido en lengua castellana la obra de narrativa Tarántula, del guatemalteco Eduardo Halfon, publicada por Libros del Asteroide.