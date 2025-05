OIaf Pla Gracia: con dos bidones monta un grupo

Hablamos de fotografía y la mejor definición es musical. Y viene de José Ramón Vega, un valor seguro. Pero vayamos por partes. Olaf Pla Gracia. Centro Leonés de Arte del ILC de la Diputación. Puerta de la Reina, 1. Rockers, un estrépito, un rugir. Una exposición y un libro de Eolas. Ambas, espectaculares. Parece interminable Olaf Pla. Lo es. También más rápido que su sombra. Trae el recuerdo de décadas atrás cuando en León se instauraba una fértil cultura musical de grupos de rock. Llegaba el verano y desde Barcelona llegaba Olaf y daba una patada y tenía un grupo con hechuras de legendario. En estos otros tiempos que son ahora mantiene el pacto, si lo hubiera, con el diablo y es un rocker por las calles de León. En bicicleta, en coche, andando. El movimiento le define. Y a todo esto, las fotografías de la exposición son de impacto, de poderío estético y testimonial. De una época, de un movimiento contracultural. Y aquí es donde viene el generoso comodín de ayuda de Vega cuando aporta la lucidez instantánea que le viene perfecta a lo de Olaf: «Hay mucho fotógrafo detrás de esas fotos, no es un rocker que haga fotos en conciertos y concentraciones, hay oficio, las fotos son una pasada. Él siempre ha sido así, monta una banda con dos bidones». Resulta vibrante llegar a una conclusión así y que venga de un colega de oficio que no duda en elogiar el trabajo de otro. «Él en fotografía no tiene prisa, utiliza sus cámaras analógicas de siempre, sus películas, etc. La exposición tiene mucha calidad, ha escaneado los negativos y las copias son inmejorables, son digitales, pero emulan el papel fotográfico de siempre. Lo importante son las tomas, donde ha puesto la cámara, ahí es por lo que te digo que hay un fotógrafo detrás, de casta le viene al galgo», remata Vega.

Hoy a las 19.30 horas, en Espacio Factor de San Feliz de Torío tendrá lugar la presentación del libro Rockers. Un estrépito, un rugir. De modo que si la exposición se encuentra en el Centro Leonés de Arte hay la oportunidad de conocer más de este trabajo a partir de esta cita impulsada por Héctor Escobar, artífice del todo que representa la actividad del fotógrafo leonés afincado en Barcelona Olaf Pla Gracia. Por cierto, la hoja promocional de Eolas se permite una licencia humorística... «Resulta que la cosa tiene Gracia, pues el biznieto de Germán Gracia, nieto de Pepe Gracia e hijo de Belita Gracia...".

En un autodefinido, Olaf Pla define su fotografía como «captar la emoción que me transmite una imagen en el instante preciso, saber reflejar a través de la máquina la sensibilidad por la luz y el encuadre, fusionarme con lo que veo a través del visor, implicarme de tal forma que parte de mi persona se vea reflejada en lo que estoy viendo, en lo que tengo delante de mi». Y una reveladora confesión sobre sus retratos: «Saber plasmar la emoción de vivir».