Nostra et Mundi rastrea el Patrimonio en el exilio

El proyecto Nostra et Mundi, impulsado por la Fundación de Castilla y León, celebró ayer en la Real Colegiata de San Isidoro su segunda jornada en León del ciclo de conferencias Memoria del patrimonio ausente, que tiene como objetivo rescatar, documentar y difundir el patrimonio cultural de Castilla y León disperso fuera de sus fronteras. Tras el éxito de la presentación del proyecto en León, este acto, de acceso libre y abierto al público, ha contado con la participación del presidente de las Cortes y de la Fundación, Carlos Pollán, el crecimiento y el carácter colaborativo del proyecto: «Semejante labor de contexto no podría haberla hecho por sí sola la Fundación de Castilla y León. Y, aunque pudiéramos, tampoco querríamos. Es nuestra voluntad sumar al empeño a cuantos más colaboradores, mejor. De Castilla y León y del resto de España también. Y, si me apuran, del mundo entero. No en vano el proyecto se llama Nostra et Mundi». Pollán anunció la reciente firma de un acuerdo de colaboración con la Fundación Santa María la Real, una de las entidades más comprometidas con la conservación del patrimonio histórico en España. Asimismo, destacó que «igual que las piezas del catálogo, nuestros colaboradores no forman un número cerrado, sino abierto». La historiadora y conservadora Ángela Franco Mata impartió la conferencia Patrimonio leonés fuera de España, centrada en los vínculos históricos, artísticos y simbólicos del patrimonio leonés conservado en colecciones internacionales. La presentación de la ponente corrió a cargo de María José Martínez Ruiz, coordinadora académica del proyecto, quien destacó el compromiso de Franco Mata con la conservación del patrimonio medieval español. «Nostra et Mundi sigue creciendo», dijo. Con más de 250 obras ya catalogadas, el proyecto se presenta como un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria del patrimonio disperso.