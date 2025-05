Adiós al poeta de la dignidad, el leonés Luis Miguel Rabanal

Luis Miguel Rabanal, el poeta de Riello, ha fallecido en Avilés, donde residía de los años ochenta. Se despidió de los lectores en septiembre con el poemario Postrimerías, escrito desde el dolor, con intensidad y con la lucidez de alguien que estaba dispuesto a irse en cualquier instante.

Su poesía siempre estuvo cargada de fatalismo y sufrimiento por una vida condenada y no elegida. Hace diez años publicó la que parecía su despedida literaria, Este cuento se ha acabado, donde reunía casi cuatro décadas de poesía. En Postrimerías (Eolas Ediciones) recogía los tres libros que vieron la luz tras Este cuento se ha acabado: Los poemas de E. Cluck (2017), Matar el tiempo (2018) y Que llueva siempre (2020). Como explica la contraportada del poemario, Postrimerías «se articula en distintos episodios de extraña percepción ante un mundo, raro en sí, que adolece de otras certidumbres cercanas al poeta, fastidioso agrimensor del tiempo tal vez, porque al fin de cuentas, la poesía, la poesía de la última época de Luis Miguel Rabanal al menos, no es más que una manipulación continuada de la verdad, de la inocencia y del dolor». Pese a la claudicación del escritor —condenado a la inmovilidad por una larga enfermedad—, lo cierto es que Rabanal no puedo dejar de ser poeta hasta el final ni abandonar, por mucho que se lo propuso, el hábito de la escritura.

De hecho, el autor de Obdulia azul ha dejado libros inéditos.

Directo, sencillo, humilde, trascendente, con un punto tierno, algunas dosis de ironía y una sinceridad que podía resultar brutal, el autor despojó los textos de cualquier artificio innecesario para ir a la esencia de las cosas. Rabanal, que se definía como «poeta y tetrapléjico y republicano y apóstata», confesó en alguna ocasión que su poesía es tan breve como intensa «por extrema necesidad. Ya no dispongo del tiempo necesario para alargarme más de la cuenta, como hacía de joven con cierta vehemencia. Además, lo prefiero así». En algunos poemas describe de manera descarnada su agotamiento vital. En Que llueva siempre hacóa un repaso al largo invierno de su vida, la dura historia de un «personaje que tose desde su silla ensangrentada», en un confinamiento que ha dura 27 años. En ese poemario declaraba que «ahora es el tiempo de merecer, sin más ni más, la muerte...».

Luis Miguel será despedido en la más estricta intimidad, según medios asturianos.