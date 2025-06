Manuel Vilas: «La comedia no es solemne ni supersticiosa»

Para superar la crisis de los 60, Vilas decidió mostrar las ‘miserias’ del oficio de escribir. Una novela con tintes autobiográficos, en tono de comedia, en la que el protagonista es un novelista al que se le agota el tiempo para triunfar y, de paso, también la vida. Vilas desvela las fragilidades de cualquier autor, la vanidad, la inseguridad, el síndrome del impostor... Como ha dicho Juan José Millás, «El mejor libro del mundo no es un libro, sino un incendio».

—¿Por qué este es ‘El mejor libro del mundo’?

—Es una ironía. El título induce a que el lector intente saber quién es el que se atreve a semejante osadía. El protagonista de la novela pretende escribir el mejor libro del mundo sabiendo que está condenado al fracaso. El narrador es un novelista que tiene esta obsesión porque ha cumplido ya 60 años y piensa que si no ha conseguido hacer el mejor libro del mundo su vida no tiene sentido. La búsqueda de la excelencia es imposible, es una ilusión que la realidad se va a encargar de desvanecer.

—Todo surgió cuando cumplió 60 años, ¿Ha superado ya la crisis?

—Sí, un poco. Es una metáfora general del libro sobre esa circunstancia que es de carácter filosófico, de carácter biológico, de carácter cultural, pero que nos oprime, que es que somos seres hechos de tiempo. El protagonista lo recuerda constantemente y quizá lo recuerde a veces desde los lugares más imprevistos, porque la literatura siempre busca añadir una pincelada. La reflexión sobre nuestra temporalidad, es decir, que yo cumpla años, que el narrador no ve la cumbre a los 60 años, da igual; el problema es el lector. Todo lector que sea una persona consciente de su temporalidad, al leer el libro se verá implicado.

—¿El oficio de escritor tiene más miserias que otros?

—No, yo creo que todo oficio tiene una cara A y una cara B. Estamos muy acostumbrados a ver la cara B, por ejemplo, de los políticos, porque ha sido siempre muy mediática; también, la de los grandes ídolos del rock, con esas caras B que son terribles. En cambio, de los escritores siempre hay una imagen de prestigio, de persona de influencia social y que hace de guía moral. A mí me parecía que no había sido narrada la cara B; las obsesiones, a veces infantiles, de los escritores, como la presencia de sus libros en las mesas de novedades, saber qué lugar ocupan en el escalafón... todas estas cosas que están detrás del escritor y que nunca se han contado. Yo lo cuento desde un tono de comedia, son cosas que había que narrar también, porque evidentemente todo oficio tiene una cara B.

—El libro es una comedia ¿Usted no se toma en serio?

—A mí me cuesta mucho, con el paso de los años, tomar en serio las cosas, porque hay en ello una intolerancia. Este libro va contra dos cosas: la solemnidad y la superstición. Si en tu vida te desprendes de las cosas solemnes y de las supersticiones, te acercas a la comedia. La comedia no es solemne ni es supersticiosa. El libro es una invitación a que el lector piense que a lo mejor su propia vida está mejor si la vive desde el cauce de la comedia.

—Usted vive rodeado de escritores, ¿no es agobiante?

—Vivir rodeado de escritores a mí me encanta, porque tienen las mismas inquietudes, las mismas ilusiones y, muchas veces, los mismos quebrantos; y eso acompaña mucho.

—¿Piensa en el suicidio como en la novela?

—No, decía Nietzsche que quien piensa en el suicidio lo hace, en el fondo, como una especie de amor a la vida. Piensas en suicidarte para luego volver a reanimarte y seguir queriendo estar vivo. Yo creo que los suicidas no piensan en el suicidio. Los suicidas toman una decisión casi de manera inmediada.

—Por la novela desfila una muchedumbre de personajes como Huxley, Amy Winehouse, Lennon o Borges, ¿han sido buenos compañeros de viaje?

—Sí, eso le digo yo al lector también: estos son los compañeros que a mí me han ayudado en mi vida; tú busca los tuyos. Es una especie de celebración de la cultura, en la medida en que la cultura ayuda a vivir. No porque la cultura te haga culto, que a mí eso me parece solemne, sino la cultura como forma de entender, como ayuda a la vida. En el libro hay desde cantantes hasta filósofos o cineastas, que a mí me han ayudado no a ser más culto, sino a vivir.

—¿La literatura es el refugio de los insatisfechos de la vida?

—Sí, completamente. Me lo quedo. En el fondo, la gente que tiene una relación muy directa con la vida no necesita escribir. Son grandes vitalistas; yo también lo soy. La literatura habla de insatisfacción y de inconformismo, por eso tienes que inventarte otras vidas.

—Usted también es poeta. ¿Los poetas se toman la literatura más en serio?

—Los poetas son muy pesados; yo, el primero. Yo he sido poeta, soy poeta y lo seré siempre. Los poetas no saben darse cuenta de que la vida es lo más importante y no la poesía. Primero es la vida, luego la poesía y todo lo que quieras.

—En el libro confiesa que tiene una personalidad adictiva...

—Sí, la tengo. Me la diagnosticaron una vez y es verdad. Por ejemplo, mi última adicción es la horchata. Vas por una horchata y dices: ‘¡qué buena está!’. En mi caso, automáticamente, ya solo quiero beber horchatas, a todas horas. Es un rasgo de carácter que le pasa mucha gente.

—¿Y tiene manías a la hora de escribir?

—Bueno, me gusta la luz del sol. Conforme voy siendo viejo, ya solo pido tomar el sol un rato; con eso ya puedo encontrar alegría. Este libro mío también va de los milagros humildes. Tenemos el sol y es un milagro que muchas veces se olvida.