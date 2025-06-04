El voto femenino se cruza con Català-Roca en Botines

La historia de Casa Botines discurre en paralelo con la conquista del sufragio femenino. El derecho al voto de las mujeres en España fue reconocido por primera vez en la Constitución de 1931 y se hizo efectivo en las elecciones generales de 1933, pero la lucha comenzó mucho antes, a finales del siglo XIX.

El Museo Casa Botines Gaudí, que ha organizado para este verano 472 acciones culturales para una oferta de 11.408 plazas, además de contar con 111 días de apertura ininterrumpida a partir del 24 de junio, inaugura el día 13 La conquista del voto. Atrévete a ser libre, exposición con piezas del coleccionista leonés Víctor Miguélez. Una muestra que saca a la luz documentación del archivo histórico de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) y podrá verse en el Sotabanco del edificio.

Si una fotografía es un punto de vista, Francesc Català-Roca fue capaz de cambiar la perspectiva de Botines. Considerado uno de los mejores fotógrafos del siglo XX, este catalán que no se consideraba un artista consiguió humanizar el edificio de Gaudí en León.

La pinacoteca de la tercera planta de Botines acogerá entre julio y agosto la microexposición Francesc Català-Roca. Mirar a Gaudí, que mostrará las nuevas imágenes adquiridas e incorporadas a la colección del museo, realizadas en los años 60 por el fotógrafo originario de Tarragona. Hijo de fotógrafo y padre de fotógrafos, Català-Roca pateó España en los cincuenta y sesenta para «enfocar» un país que distaba mucho de la imagen oficial. Según los expertos, su obra es la piedra angular de la fotografía documental en España.

A estas exposiciones se sumarán diferentes actividades para que quienes acuden a León durante el verano puedan disfrutar de Casa Botines. El museo, durante 111 días a partir del 24 de junio, abrirá todos los días de la semana once horas ininterrumpidas, para facilitar las visitas turísticas. También se ampliará la programación destinada al público de fuera de León, con 360 visitas dirigidas a turistas, 546 horas y 9.000 plazas.

El día 18, a las 19.30 horas, se presentará el libro Antoni Gaudí, proyectos perdidos, escrito por el arquitecto Jorge Ibáñez. Asimismo, los viernes 20 y 27 de junio volverán las ya habituales visitas nocturnas con una consumición en ‘El Modernista de Ezequiel’ al finalizar. Los días 20 y 27 se llevarán a cabo las visitas nocturnas con consumición en El Modernista, que permitirá a los participantes ver el Museo en un horario en el que normalmente está cerrado, así como algunas estancias no incluidas en las visitas guiadas.

El cumpleaños de Gaudí

El día 25 de este mes, con motivo del cumpleaños del Gaudí, se celebrarán diferentes actividades para todos los públicos. Así, de 10 a 14 horas se llevará a cabo un taller infantil en el que los niños podrán explorar el mundo del arquitecto y hacer manualidades. Ese mismo día, a las 23.00 horas, tendrá lugar el Concierto a la luz de las velas, a cargo del pianista Sigfrido Cecchini, con un programa inspirado en canciones de finales del siglo XIX y principios del XX.

En julio y agosto se desarrollarán talleres infantiles para niños de 5 a 12 años, de lunes a viernes, además de visitas programadas a las exposiciones o rutas urbanas. El verano finalizará con la IV Feria Modernista de León, que se celebrará del 5 al 7 de septiembre en el entorno del Museo, con información turística, conciertos y actividades.