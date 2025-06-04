León rememora su origen romano con el Natalicio del Águila: programa definitivo con actividades y horarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha organizado un conjunto de actividades con motivo de la celebración de los 1957 años de la creación de la Legión VII Gémina por el emperador Servio Sulpicio Galba, el III idus junias (10 de junio) del año 68. Esta fecha se ha venido considerando tradicionalmente como la del nacimiento de la capital leonesa.

El objetivo del Ayuntamiento de León es difundir el conocimiento del patrimonio histórico y arqueológico romano de la ciudad a través de los aspectos lúdicos y de entretenimiento. En esta ocasión se han organizado una serie de actividades destinadas al público en general, que se desarrollarán a lo largo de los días 6, 7 y 8 de junio.

El escenario principal del Natalicio del Águila será el Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo), donde se mostrará la vida castrense de los legionarios y se realizarán distintos talleres de demostración de artesanía romana y teatralizaciones. Completan el programa conferencias, actividades teatralizadas y desfiles de legionarios romanos por las calles que antiguamente ocupaban el León romano, que además incluye la recreación de la entrega del ‘águila legionaria’ el domingo 8 de junio en la plaza de San Isidoro.

PROGRAMA

Viernes 6 de junio

18:30 a 21:00 horas. Campamento romano. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).

20:00 horas. Conferencia degustación “Gustatio romana”, impartida por Isabel Robles y Lucía Vega (Legio IIII Macedónica). Salón de los Reyes Ayuntamiento de León, plaza San Marcelo.

Sábado 7 de junio

11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Campamento romano. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).

12:00 y 17:00 horas. Demostración de artesanía romana a cargo de F. Barriales, Flashback, Artium ac Vitae y Domus Panis. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).

12:30 horas. “Inauguratio nueva vestal” Teatralización. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).

13:15 horas. “De re militari”. La evolución del ejército romano. Explicación y demostración de técnicas militares. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).

13:00 y 18:30 horas. Patrulla legionaria. Plaza de Puerta Castillo, calle del Cid, plaza de San Marcelo - Botines, calle Ancha y Plaza de Regla.

17:30 horas. Cultos y supersticiones en el mundo romano (Grupo Mos Religiosus).

18:00 horas. Mesa explicativa de elementos religiosos romanos (Grupo Mos Religiosus).

18:30 a 22:00 horas. Recreación cena romana. “Domus Victrix” (Astorga). Calle Ruiz de Salazar.

19:00 horas. Desfile de las Legiones por el perímetro de la muralla romana recorriendo las cuatro puertas del campamento. Salida plaza de Puerta Castillo, calle Carreras, avenida de los Cubos, Puerta Obispo (porta principalis sinistra), Serradores, Torre de los Ponce, plaza Mayor (porta praetoria), Mariano Domínguez Berrueta, calle Ancha (porta principalis dextra), calle Ruiz de Salazar, avenida Ramón y Cajal, Era del Moro, plaza de Puerta Castillo.

20:00 horas. Conferencia “Reflexiones en torno al gladiador local M.U. ARACINTHO”, impartida por Fernando Barriales. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León, plaza San Marcelo.

Domingo 8 de junio

11:00 a 14:00 horas. Campamento romano. A las 12:00 horas, demostración de artesanía romana a cargo de F. Barriales, Flashback, Artium ac Vitae y Domus Panis. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).

12:30 horas. Desfile legionario. Plaza Puerta Castillo, plaza Santo Martino, calle Sacramento y plaza de San Isidoro.

12:45 horas. Acto del Natalicio del Águila. Entrega del águila legionaria y ritual sacrificatorio. Plaza de San Isidoro. Recreación conjunta.

13:00 horas. Desfile imperial. Plaza de San Isidoro, calle de Fernando G. Regueral, plaza de las Torres de Omaña, calle Cervantes, calle Ancha, plaza San Marcelo, calle del Cid, plaza San Isidoro, calle Sacramento y plaza de Puerta Castillo.

13:30 horas. Exhibición/explicación de material de las legiones romanas a cargo de Recreadores de Galicia. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).

Actividades complementarias

Del 6 al 15 de junio, tendrán lugar las VII Jornadas Gastronómicas de la Antigua Roma en DOMUS PANIS. Una actividad que gira en torno a la tradición culinaria de la antigua Roma. Diferentes dulces y repostería, Mulsum, Paladio y otros vinos romanos acompañarán los quesos descritos por Columela en sus tratados. Especial protagonismo, el célebre garum, la esencia de la cocina de Roma. Se celebrarán de lunes a domingo, entre las 9:30 y las 14:30 horas en la avenida Párroco Pablo Díez, 198.

Grupos recreación histórica participantes

LEGIO IIII MACEDONICA (LEÓN)

LEGIO VI VICTRIX (ASTORGA-LEÓN)

LEGIO VII PIA FIDELIS (MADRID)

RECREADORES DE GALICIA (LA CORUÑA)

ANTIQVI MORES (ASTURIAS)

ANTIQVA CLIO (MADRID)

PEPLOS (ASTURIAS)

MOS RELIGIOSUS (MADRID)

DOMUS VICTRIX (ASTORGA)

Grupos de artesanos