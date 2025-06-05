Dionisia García deja su legado en el Instituto Cervantes

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibió ayer el legado de la poeta Dionisia García (Fuente-Álamo, Albacete, 1929), de la generación del medio siglo o de los 50, que incluye una taza de Silesia, varios manuscritos, y la pluma que la ha acompañado en su escritura, además de libros significativos en su trayectoria, como es la biografía novelada Correo interior. Entre las obras que descansarán en la caja de García están el manuscrito de su primera obra, El vaho en los espejos, y un ejemplar de Niños, de Jorge Guillén, publicado por la editorial Begar, que la poeta codirigió. También ha donado un ejemplar de la revista Tránsito, creada en 1979 junto a Salvador García Jiménez, Salvador Pérez Valiente y Francisco Sánchez Bautista. La entrega de este depósito ha tenido lugar en la sede cervantina de Madrid, en la caja número 1.439. En el acto, la autora ha estado acompañada por Luis García Montero, director del Cervantes; la escritora Carme Riera; y los filólogos Ana Cárceles, catedrática de Lengua y Literatura Española y escritora, y Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático de Literatura Española y profesor emérito de la Universidad de Murcia, además de varios familiares. Todos los objetos entregados han sido cedidos a perpetuidad con destino a la Biblioteca Patrimonial del Cervantes. La poeta ha agradecido a las personas que la han «acompañado en el tiempo», entre las que ha citado a sus hijos y su marido, Salvador Montesinos. «Constituyen mi caminar literario», ha explicado. Para García Montero, este acto se trata de un homenaje a una autora cuya poesía «es de interior» y acompaña las «pequeñas cosas» de la vida como un mantel o unas flores. «Es el meditar de un alma contemplativa, que incluye todas esas cosas donde descansa la vida. Todo tiene alma en la vida de Dionisia y ella todo lo acaricia con su palabra». El director del Cervantes ha elogiado a una autora que «se aleja de la grandilocuencia» y que ha hecho «de la serenidad la huella dactilar» de sus palabras y poesía.