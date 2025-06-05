La SGAE rinde homenaje a la Movida

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Con el objetivo de rememorar el estallido de libertad y creatividad que supuso la irrupción de la movida madrileña, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha inaugurado La Movida, juventud y libertad. 1977-1986, muestra que homenajea a muchos de sus protagonistas, entre ellos Pedro Almódovar, Loquillo, Alaska o Tino Casal. «Esta muestra es un resumen, casi un índice de lo que fue la movida madrileña, una guía para las próximas generaciones», ha dicho este miércoles Sabido Méndez, comisario de la exposición, además de compositor, guitarrista y escritor que vivió aquellos años en primera fila junto a Loquillo en Los Intocables y, después, Los Trogloditas. «Fue un movimiento tan amplio, tan multiforme que afectó prácticamente a casi todas las facetas de la vida cultural española», ha añadido Méndez. El recorrido de la muestra comienza con unas reproducciones de los carteles de partidos políticos del momento, entre ellos del PSOE, UCD y AP, así como una carta del entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, a los madrileños. Las raíces de este movimiento se puede rastrear en los movimientos contraculturales previos a la década de los 70. «La conexión entre el rock urbano y el nuevo pop fue el vehículo de la movida», dice Méndez, que recuerda a grupos como Burning y Tequila. En Barcelona, Vigo, Valencia, Málaga, San Sebastián o Granada también surgió este movimiento, que se agrupó bajo la etiqueta ‘nueva ola’. Otra parte de la muestra está dedicada al cine, donde se puede ver el planning de rodaje de Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar. La parte final de la muestra está dedicada a la literatura, la moda y la televisión. «La movida no tuvo su literatura, un arte que necesita más tiempo», dice el comisario, que destaca los escritos de Luis Antonio de Villena, Moncho Alpuente o Luis Alberto de Cuenca. Una de las características más marcadas de la movida fue la indumentaria. La vestimenta elegida conformaba un lenguaje propio de comunicación, «era una época en la que muchos artistas se hacían su propia ropa".