Siete millones para el proyecto del patrimonio cultural industrial de las cuencas mineras de León y Palencia

El Consejo de Gobierno aprobó autorizar la concesión de subvenciones, por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a varias entidades locales, por un importe total de 6,99 millones de euros, para la ejecución del proyecto estratégico para la gestión y puesta en valor del Sistema Territorial del Patrimonio Cultural Industrial de las Cuencas Mineras de León y Palencia.

El proyecto cuenta con la cofinanciación del Fondo de Transición Justa, que aporta el 70 por ciento, mientras que la Administración autonómica financia el 30 restante. El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables está comprendido entre enero de 2024 y julio de 2029.

Las actuaciones van desde la rehabilitación de instalaciones y entornos de pozos mineros, casa del guardagujas, rutas y centros de interpretación, entre otros. Se beneficiarán cuatro ayuntamientos y dos juntas vecinales de Palencia y un consistorio leonés.

El Plan Territorial de Transición Justa de España 2021-2027 incluye a Castilla y León entre las zonas más afectadas por la transición a la neutralidad climática, a causa del cierre de minas de carbón y, fundamentalmente, por el desmantelamiento en curso de centrales térmicas de carbón; las provincias de León y Palencia se consideran las más afectadas.

En ellas existen instalaciones industriales de gran complejidad y envergadura que, por su singular ingeniería, por su presencia en el territorio y por lo que han supuesto para la memoria de los pobladores, han sido merecedoras de su consideración como bienes pertenecientes al patrimonio cultural de los territorios. La gran mayoría de estas instalaciones se encuentran hoy en desuso y corren el riesgo de desaparecer en pocos años.

Para ambas provincias se ha establecido una asignación de recursos financieros del Fondo de Transición Justa, destinados a la realización de acciones de recuperación para nuevos usos y turismo de los activos existentes en las cuencas mineras, generando empleo y actividad mediante el legado cultural, histórico y patrimonial de la minería. Asimismo, se busca la puesta en valor del patrimonio industrial minero y la recuperación de los paisajes, junto al aprovechamiento de la experiencia minera, industrial, energética y de ingenierías vinculadas a estos sectores para el uso alternativo de infraestructuras mineras de la zona.

Una de las claves de la moderna gestión del patrimonio cultural es la corresponsabilidad en su gestión; el cuidado y difusión de los valores del patrimonio cultural pueden y deben hoy considerarse actividades que competen a todos. En este sentido, las entidades locales se erigen en verdaderas protagonistas al asumir la protección y difusión del patrimonio cultural de las zonas en las que operan como una auténtica prioridad; su cercanía, su interés y su conocimiento del territorio las convierte en promotoras de iniciativas de gran éxito.

Por todo ello, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aprobó la apertura de un plazo de presentación de proyectos estratégicos para la gestión y puesta en valor del Sistema Territorial de Patrimonio Cultural Industrial de las cuencas mineras de León y Palencia, en el ámbito del Plan Territorial de Transición Justa de España 2021-2027.

Un proyecto global conjunto

Uno de los proyectos presentados y que resultó seleccionado es el ‘Proyecto de gestión y puesta en valor del Sistema Territorial del Patrimonio Cultural Industrial de las cuencas mineras de León y Palencia’, presentado por el Ayuntamiento de Fabero (León), que incluye actuaciones en diversos municipios: tanto en el municipio leonés de Fabero, como en otros enclaves de la provincia de Palencia, como la entidad local menor de Vado, situada en el municipio de Dehesa de Montejo; en Cervera de Pisuerga; en San Cebrián de Mudá; en la entidad local menor de San Juan de Redondo, situada en el municipio de La Pernía; en Brañosera y en Barruelo de Santullán.

Este proyecto tiene un valor claro como iniciativa global, porque no se limita a constituir un conjunto de actuaciones individuales en municipios específicos, sino que tiene como planteamiento de partida la proposición de una visión integral para la reactivación económica y la sostenibilidad, a través de la recuperación del patrimonio cultural de las cuencas mineras de León y Palencia. El valor añadido de este proyecto radica en considerar cómo las acciones en cada municipio contribuyen a un objetivo más amplio de regeneración económica, social y ambiental. Así, cada municipio de los incluidos en el proyecto promueve acciones que, aunque de manera específica a nivel local, contribuyen a la creación de un modelo de gestión integral del patrimonio cultural minero.

En el caso concreto de los municipios mineros incluidos en el proyecto, la opción de financiar un proyecto global conjunto, como el que se presenta, resulta especialmente pertinente, ya que estos territorios comparten una historia común vinculada a la minería del carbón, una geografía de montaña, procesos paralelos de despoblación y un patrimonio cultural e industrial de alto valor que se encuentra, en muchos casos, disperso o en riesgo de desaparición. La creación de sinergias y relaciones es un eje prioritario y, en un entorno tan globalizado, el crecimiento sostenido y resiliente solo se alcanza desde una perspectiva convergente, en la que los agentes locales son los vertebradores del sistema. Se trata de un enfoque que lleva implícito el impulso demográfico y la lucha contra la despoblación, a través del fortalecimiento de la innovación, la formación y el emprendimiento rural.

En definitiva, las acciones previstas en cada municipio se interrelacionan y forman una red que refuerza el valor patrimonial, económico y social del conjunto de la cuenca minera. Pero, además, el valor del proyecto reside en su capacidad para ser un modelo replicable en otras zonas. Las actividades de difusión y sensibilización incrementan la visibilidad de la región, posicionándola como un ejemplo de innovación en sostenibilidad y desarrollo económico.