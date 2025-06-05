La Catedral de León y San Isidoro deslumbran con nuevas proyecciones veraniegas dedicadas a la Virgen Blanca y la historia del Reino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este sábado 7 de junio, la Catedral de León estrena su espectáculo estival de video mapping, ‘Una historia narrada en piedra’, con un enfoque especial en la Virgen Blanca, la icónica figura del pórtico occidental de la Pulchra Leonina, también conocida como Virgen de las Nieves. A partir de las 22:45, los visitantes podrán disfrutar de esta experiencia de luz y sonido que revive la historia de la Catedral, desde sus orígenes como termas romanas hasta su esplendor gótico actual, acompañada de música y una locución que guía al espectador a través de los siglos.

Por su parte, la Real Basílica de San Isidoro presentará, a las 23:30, una proyección creada por el artista francés Xavier de Richemont. Este espectáculo, de unos 15 minutos, narra los momentos clave del Reino de León, desde la llegada de los romanos hasta la resistencia contra los franceses en la Guerra de la Independencia, pasando por la construcción de los primeros templos visigodos y la contribución leonesa a la conquista de América. El Musac, con sus vibrantes colores, representa la modernidad de León en esta obra visual.

Ambos espectáculos, que combinan tecnología de video mapping con una narrativa histórica envolvente, estarán disponibles cada sábado hasta octubre. Estas proyecciones no solo destacan el rico patrimonio cultural de León, sino que también ofrecen una experiencia única para locales y turistas. ¡No te pierdas esta oportunidad de ver cómo la historia cobra vida en las fachadas de dos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad!

Horarios:

• Catedral de León: 22:45

• Real Basílica de San Isidoro: 23:30