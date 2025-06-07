'Danza en el Camino' hará cuatro paradas en león

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El festival itinerante Danza en el Camino acercará del 1 al 21 de julio la creación coreográfica contemporánea a escenarios de Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco, de la mano de tres obras en estreno absoluto firmadas por creadores de España y Taiwán. La propuesta cultural, diseñada por el coreógrafo Alberto Estébanez —director del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York— y organizada por Cidanz Producciones, cumple su séptima edición con una ampliación de escenarios y territorios, ha explicado la organización en nota de prensa tras la presentación de la programación en la Diputación de Burgos. El festival recorrerá en esta edición diecinueve ciudades y municipios enclavados a lo largo del Camino de Santiago, en las provincias de Huesca, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo, A Coruña y Vizcaya, en la que es la mayor ruta de la danza en Europa y que propone un diálogo entre la danza y el patrimonio histórico.

El festival hará cuatro paradas en la provincia de León: en Bercianos del Real Camino, en Mansilla de las Mulas, en León capital y en Cacabelos. Las tres propuestas seleccionadas este año, todas ellas en calidad de estreno absoluto, recorrerán cientos de kilómetros para encontrarse con el público en espacios de calle.

Las creaciones a concurso son Kowaw, un dúo que interpretarán los propios coreógrafos taiwaneses Hsin-Hsuan Yu y Szu Shihmin; Adama, un trabajo para tres bailarines del creador español Mario Bermúdez, fundador y director de la compañía Marcat Dance; y Asceta, un solo que firma el coreógrafo pacense Chey Jurado. La programación arrancará el 1 de julio en la Estación de Canfranc y terminará el 18 de ese mes en Santiago de Compostela.

Programación en León

El viernes 11 la ruta coreográfica llegará a la Casa de Cultura de la localidad leonesa de Bercianos del Real Camino. Las paradas en la provincia de León se completan con las representaciones programadas en Mansilla de las Mulas, el domingo 13 de julio en el Museo de lo Pueblos Leoneses.

En la capital leonesa el festival hará escala el 14 de julio, en la plaza de San Marcelo. Un día después llegará a la iglesia de Santa María de la Plaza en Cacabelos. Los cuatro espectáculos serán a las 21.00 horas.

El festival Danza en el Camino forma parte del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York, no solo es un espacio para la expresión artística, sino también una experiencia colectiva que busca crear un diálogo entre la danza y el patrimonio cultural.

El objetivo principal del festival Danza en el Camino es expandir los límites de la expresión artística contemporánea, inspirándose en los valores singulares de la ruta jacobea.