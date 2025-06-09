RTVE deja en el aire el estreno de 'La Frontera', su nueva serie sobre ETA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de televisión pública revela las primeras imágenes sobre su nueva serie ambientada en 1987 cuando Francia comienza a colaborar con España para luchar contra la banda antiterrorista ETA en la frontera de país francófono con España.

Se trata de La Frontera, la nueva serie de RTVE que lanzará cinco capítulos y está protagonizada por Javier Rey y Itasso Arana.

Aunque inicialmente estaba previsto su estreno para el viernes 13 de junio, el ente público ha dado marcha atrás y ha dejado en el aire el lanzamiento de su nueva serie. Tan solo han avanzado que se estrenará muy pronto en La 1 y RTVE Play.

Esta nueva serie consiste en un thriller histórico con ambientación en los 80 donde se explora la colaboración entre comandos de ETA en Francia y España en un momento de máxima tensión política. Desde RTVE explican que tiene "una fotografía fría y sombría que refuerza la vigilancia constante y miedo latente de la época". "Interrogatorios, miradas cargadas de desconfianza, persecuciones y fugas en la noche le dan el toque de tensión que debe tener todo thriller. Todo bajo una banda sonora minimalista que acentúa el suspense", destacan en su web.