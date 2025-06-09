'John & Yoko: One to one': el íntimo documental sobre dos leyendas llega a los cines de Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este mes de junio llega a cines de 4 localidades de Castilla y León un documental imprescindible para los amantes de la música, la historia y la cultura pop del siglo XX. John & Yoko: One To One se estrena en exclusiva en salas seleccionadas el martes 10 y el jueves 12 de junio.

La cinta, que retrata uno de los periodos más intensos y reveladores en la vida de John Lennon y Yoko Ono, se podrá disfrutar en de Zamora (Multicines Zamora), Salamanca (Megarama Salamanca), Ponferrada (Multicines La Dehesa Ponferrada) y Aranda de Duero (Cines Ribera del Duero). También llegará a 115 cines de España.

El filme parte de un momento histórico: el One to One Benefit Concert, celebrado el 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue el único concierto de larga duración que Lennon ofreció tras la disolución de The Beatles, una actuación cargada de energía, mensaje y complicidad junto a Yoko Ono. El metraje restaurado y remasterizado del concierto, cuenta con el audio remezclado bajo la supervisión de Sean Ono Lennon.

A través de una narración envolvente, el documental dirigido por Kevin Macdonald y Sam Rice-Edwards retrocede dieciocho meses para explorar los días en los que la pareja acababa de instalarse en Estados Unidos, compartiendo un pequeño apartamento en Greenwich Village, viendo televisión estadounidense casi sin pausa y replanteándose su activismo político y artístico. De esa convivencia nace una transformación vital que acabaría inspirando el icónico concierto, tras ver en televisión un reportaje de Geraldo Rivera sobre una escuela para niños con discapacidad.

La cinta combina material de archivo nunca antes visto —películas caseras, grabaciones telefónicas privadas, y recreaciones meticulosas del apartamento neoyorquino— con imágenes de la cultura pop televisiva de la época: desde The Price is Right y The Waltons, hasta anuncios de Coca-Cola, la guerra de Vietnam o los discursos de Nixon. Todo ello crea una atmósfera inmersiva y profundamente personal.

John & Yoko: One To One no es solo un homenaje a un concierto legendario, sino también un retrato cinematográfico del amor, la lucha y la reinvención de una de las parejas más influyentes de la música contemporánea.

En España se podrá disfrutar de esta cinta, de 2024 y de 100 minutos de duración, gracias a la distribución de Versión Digital.