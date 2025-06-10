Antonio Manilla, premio José Zorrilla de Poesía

El leonés Antonio Manilla, poeta y escritor todoterreno, columnista de Diario de León, suma un reconocimiento más a su brillante trayectoria literaria con la obtención del premio José Zorrilla de poesía, dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra. En este caso, Manilla logra de nuevo el éxito de escritor con un trabajo titulado Casa Nostra, tal y como anunció Enrique Cornejo, histórico productor teatral y que al frente de Iniciativas Teatrales gestiona el teatro vallisoletano y auspicia este galardón literario.

El jurado de prestigio que eligió la obra de Manilla estuvo compuesto por Luis María Ansón, como presidente de Honor, Jorge de Arco, Raquel Lanseros, Luis Alberto de Cuenca, Jesús Fonseca, Fermín Herrero y Carlos Aganzo.

Antonio Manilla es un autor que ha alcanzado ya el alto reconocimiento tanto de crítica y público como de la profesión. «Pienso que cada escritor tendrá sus motivaciones para escribir, que tampoco tienen que ser las mismas que para publicar. Yo alguna vez dije que ‘escribo para saber quién soy’, y no me he movido mucho de esa idea a lo largo de los años. El autoconocimiento a su vez lleva implícito el de nuestro alrededor, porque no somos burbujas separadas de los otros sino seres que vivimos en sociedad, conectados y hasta interconectados electrónicamente. A la literatura, igual que ocurre con el trabajo, a mí me parece que ya hay que ir querido de casa», aseguraba a este periódico, del que es un colaborador habitual.

También indicaba Antonio Manilla respecto al proceso creativo que "surge a partir del momento en el que tengo un puñado de poemas que me parecen presentables en público, que luego hay que poner en vecindad dentro del formato libro mediante cierto trabajo compositivo, casi diría arquitectónico, porque su objeto consiste en dar una armazón al libro que sostenga la lectura.

Su biografía literaria y editorial, por tanto, se nutre de logros de largo calado, en la que se puede corroborar el talento de Antonio Manilla (León, 1967) escritor, ensayista y poeta de reconocido prestigio. Fue I Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés en 1998. Desde entonces ha obtenido varios de los más destacados premios internacionales de poesía. IV Premio Emilio Prados en 2002, XII Premio José de Espronceda en 2007, XVIII Premio Ciudad de Salamanca y XVII Premio Paul Beckett de Poesía en 2015 o los XXI Premio Internacional de Poesía Generación del 27 y Ateneo Navarro en 2018, son solo algunos ejemplos. Le ha sido concedida la Beca Valle Inclán de Literatura del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Academia de España en Roma. Autor de la biografía Un empresario Modelo (Everest, 2007), y del ensayo Ciberadaptados, ha realizado además incursiones en la literatura infantil y juvenil con los títulos Mi primer libro del Real Madrid e Historia del Real Madrid para jóvenes, ambos publicados por la editorial Everest en 2002 con motivo del centenario del Real Madrid.

Con su primera obra de ficción, Todos hablan (Premium, 2020), obtuvo el XIII Premio de Novela Corta Encina de Plata.