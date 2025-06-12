Gamoneda y de Molina, en Galería Ármaga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este viernes a las 20.00 horas, Ármaga acoge la inauguración de una singular exposición titulada El hospital y el Sinsonte, aprender a volar, de la que son autores cada uno en su materia Antonio Gamoneda y Javier Fernández de Molina como responsables del libro de grabados del mismo título.

En palabras de Víctor M. Díez, en Más vale pájaro pintado que cien telediarios, «por si ustedes se preguntan, sostiene Gamoneda haberse sentido apelado por la llegada alada de un pájaro «real» a la aséptica y hermética habitación de un hospital. Tan real y más real que la vida misma: «eso tiene una temperatura», dice hablando de la fiebre, «es pura biología». Habla de una realidad frente al «realismo». ¿Inverosímil?, se pregunta. Lo inverosímil será que un niño de diez años se suicide. Ese pájaro, al que bautizó sinsonte, era real y hubiera podido tocarlo con su mano, aunque nadie quisiera reconocerlo. Sostiene Antonio el pájaro en la mano y quiere llamar a quien sabe poner ‘luz en los ojos que tú mismo has creado’, el pintor extremeño Javier Fernández de Molina, para decirle: ‘es nuestro pájaro’ y ‘dice el pájaro que vayamos’. Lo común y la injusticia; la pobreza y la poesía. Mendrugos de realidad que endurecen los corazones. La realidad es poética si van a ver. Del tipo del poeta Vallejo, que dejó su estela en el aire de este país y esta provincia. Y luchó por nosotros y con nosotros y nos convoca cada tanto y por eso le invocamos».

Por su parte, los autores muestra el agradecimiento de la siguiente forma: «Agradecemos con voluntad amistosa la visita a esta exposición en la Galería Ármaga. En ella presentamos, con singular empeño, el libro de grabados que, mediando una intención quizá sospechosa, hemos titulado El hospital y el Sinsonte, aprender a volar. El libro está compuesto por 13 grabados que conciertan diversas técnicas, y un poema, con la particularidad de que éste no es una mera aportación literaria, ya que, manuscrito, el texto se incorporó a los elementos matrices y se integró en la composición figurativa. Cabría decir que el ensamblado visual de estas presencias hace «legibles» precisamente los rasgos figurativos, ya que los signos lingüísticos se funden con los originariamente picturales».