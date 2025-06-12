El puente leonés pionero en hormigón ingresa en la Lista Roja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El puente de Santibáñez de la Isla acaba de ingresar en la Lista Roja. Construido en 1933, posee notables valores como obra de ingeniería civil de la primera mitad del siglo XX y como parte de la historia reciente de la localidad. Pese a ello, no se encuentra incluido como bien integrante del patrimonio cultural de Castilla y León, por lo que Hispania Nostra, la asociación que elabora la lista de la vergüenza de las construcciones históricas en ruina, pide a la Diputación Provincial que considere estas circunstancias en la ejecución de la obra proyectada, estudiando otras alternativas que no supongan la demolición del actual puente.

El puente fue pionero en el uso del hormigón armado utilizando las técnicas y directrices diseñadas en el Catálogo de puentes de hormigón armado para caminos vecinales, de Rivera Duteste. Está en buen estado de conservación y se localiza en el mismo lugar donde hubo puentes efímeros anteriores de madera y, quizás, de piedra, que pueden remontarse a la época romana. Por él discurre la cañada real que viene desde el puente de la Vizana y servía de paso a los rebaños de la trashumancia, siendo también paso de peregrinos de la variante Órbigo-Tuerto de la vía de la Plata.

El problema no es su deterioro físico, la amenaza de esta obra civil viene de parte de la Diputación de León que quiere derribarlo para construir en el mismo lugar otro puente que no va a resolver el problema de la travesía del pueblo porque esta, además del puente estrecho, tiene otras dos curvas de 90 grados a la entrada y salida de la misma. Una posible solución, quizás menos costosa, podría ser la construcción de otro puente 200 metros río arriba que resolvería los cuellos de botella de la travesía sacando el tráfico de tránsito del pueblo extendiendo la LE-6435 por el nuevo puente, dejando el actual para el tráfico rodado local y el uso peatonal.

Hace menos de un mes entraba en la misma lista la ermita de Molinaferrera. El abandono ha hecho mella en esta construcción del municipio maragato de Lucillo, de la que ya solo se mantienen en pie dos muros laterales y el arco principal que presidía el altar. La ermita data de principios del siglo XVIII.

La ermita y el puente son las dos construcciones leonesas que han ingresado este año en la Lista Roja.