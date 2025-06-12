Zamora estrena semáforos 'heavys'

Publicado por EFEn Zamora Creado: Actualizado:

Zamora respira entre hoy y el domingo un atmósfera ‘heavy’ con motivo de la celebración del festival Z! Live, hasta el punto de estrenar unos nuevos semáforos donde los muñecos en rojo y verde para los peatones están inspirados en la simbología ‘metal’. Uno de los semáforos de la zona centro de la ciudad, ubicado en la avenida Tres Cruces, ofrece esas curiosas siluetas, según ha informado la organización de ese festival, que registra hasta treinta mil accesos a lo largo de tres jornadas en una ciudad como Zamora, de sesenta mil habitantes.

Los nuevos semáforos con siluetas inspiradas en la simbología ‘metal’ han sido instalados por el Ayuntamiento como forma de ambientar el festival que convierte estos días a Zamora en una ciudad templo del heavy. El semáforo en rojo muestra una silueta de una persona roquera, con melenas y con una guitarra que realiza con una de sus manos el salud heavy, con los dedos índice y meñique para arriba mientras que la silueta del semáforo en verde muestra una persona roquera tocando la guitarra con la posición típica de un punteo heavy. Con esa original puesta en escena semafórica, Zamora se prepara para recibir desde este jueves a cerca de treinta mil personas con motivo del festival metalero. No es la primera vez que la ciudad crea un ambiente especial de cara al festival, ya que el pasado año cambió el toque de campanas del mediodía del reloj del Ayuntamiento de la Plaza Mayor por la melodía de The final countdown.