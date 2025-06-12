TVE da la puntilla a 'La familia de la tele' tras sus bajas audiencias, por detrás de La 2

Publicado por J. Moreno Madrid Creado: Actualizado:

El final de 'La familia de la tele' es próximo. La cancelación del formato presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua para las tardes de La 1 llegará en próximos días o semanas, mientras la cadena busca un reemplazo para un programa cuyas bajas audiencias ya son insostenibles.

Este pasado miércoles, el espacio de La Osa Producciones registró su peor marca hasta la fecha: un 5,4% de cuota de pantalla y apenas 450.000 espectadores. Fue la sexta opción de su franja, por detrás incluso de 'Saber y Ganar' y los documentales de La 2, que anotaron una media del 5,6% y 467.000 seguidores en coincidencia. El dato supone una rémora para La 1, que en lo que va de junio marca una media de 11,9% de 'share'.

Fuentes de RTVE confirman a este periódico que la dirección ya valora la cancelación de 'La familia de la tele' pero la decisión aún no está tomada a la espera de buscar una alternativa.

Y es que La 1 deberá cuadrar su parrilla para suplir una gran apuesta que llegó el pasado 5 de mayo entre críticas. Ahora, la dirección de TVE podría aguantar 'La familia de la tele' hasta el 5 de julio, coincidiendo con el inicio del Tour de Francia que tantas alegrías le reporta a la cadena pública cada verano. La coincidencia en horario dejaría fuera a 'La familia de la tele', que tiene contrato hasta el 18 de julio. No obstante, no se descarta que este final del programa se acelere ante la imparable tendencia negativa de sus audiencias. Ayer no se emitió por la cobertura especial que hizo la pública tras la dimisión de Santos Cerdán.

Un formato reducido RTVE ya decidió reducir el programa hace dos semanas, cuando canceló el 'segundo acto' de 'La familia de la tele', el que se ofrecía entre la ficción 'La Promesa' y 'Aquí la tierra', por sus pésimas audiencias. Entonces, la cadena tiró de entregas grabadas de 'El cazador Stars' que se quedaron sin emitir y por 'El club de la Promesa', un coloquio posterior a la exitosa serie 'La Promesa', también de La Osa Producciones.

El presidente de RTVE, José Pablo López, compareció el pasado 29 de mayo en la comisión mixta de RTVE en el Congreso y pidió "tiempo" para el polémico formato producido por los creadores de 'Sálvame'. Durante su intervención, el máximo responsable de la televisión pública insistió en su apuesta para las tardes de La 1 y denunció que el programa vivía "el ataque permanente por intereses que no tienen que ver absolutamente nada con la televisión pública".

El mandatario dijo que no tenía ese convencimiento ahora mismo. "A lo mejor lo tengo dentro de un mes", añadió. Con todo, López dejaba la puerta abierta a cambiar su opinión: "Cuando yo tenga un convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, no tenga duda de que lo retiraré de la parrilla", avisó entonces a los diputados contrarios a la presencia de este tipo de formatos en la parrilla de una televisión pública. Grupos políticos como Vox y Sumar, tan distantes ideológicamente, coincidieron en sus críticas a un "monumento a la banalidad y al despropósito editorial", como dijo la diputada de Vox Carina Mejías o "un modelo de producto de ínfima calidad", como señaló el diputado de Sumar Francisco Sierra.

El programa se estrenó el pasado 5 mayo con dos semanas de retraso, a causa de la muerte del papa Francisco y el apagón de luz que afectó a todo el país. Arrancó con un gran desfile por las calles de Prado del Rey, pero no logró los resultados esperados. Desde entonces ha ido sufriendo constantes cambios para ganar adeptos entre el público. Entre los contenidos, fue incorporando sucesos -que después desaparecieron- y otras secciones de servicio público, como salud, ciencia o la información meteorológica con Mónica López.

En las últimas semanas, 'La familia de la tele' centró sus contenidos en la información rosa, pero también con continuos cambios. El magacín reconvirtió por un día el formato en una especie de 'Socialité', en el que los presentadores daban paso a vídeos y conectaban con redactores y colaboradores en la redacción, si bien regresó a su escaleta habitual, con la tertulia de colaboradores en plató.