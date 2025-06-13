España, años 30: 'La mujer no debe obediencia al marido'

Sabido de sobra, por derecho y contenido, pero también por el tiempo: más de un siglo persiguiendo sus derechos y la igualdad. La mujer no debe obediencia al marido. Así rezaba la revista Estampa en su portada en el año 31 para dejar constancia de los cambios que si no se producían se intentaba que así fuera. ¿Qué pensará la muchacha? También se puede leer. Y en todo este contexto también se extrae la conclusión segura de que los derechos sociales han de valorarse para que no haya el retroceso que la Historia narra a veces y que es cómo el ansiado sufragio femenino (igual que el otro, el universal) fue privado en España con la llegada de la dictadura franquista. Sobre este y muchos pilares interesantes se sustenta la exposición temporal La conquista del voto, que puede verse en Museo Casa Botines y que fue presentada ayer por Raúl Fernández Sobrino, director del Museo Casa Botines Gaudí, y Víctor Miguélez, coleccionista y comisario de la exposición.

Urna en la que votaron por primera vez las mujeres en España en 1933.ÁNGELOPEZ

Fernández Sobrino y Miguélez remarcaron la importancia de la exposición en todos sus sentidos. Que la tiene por sí misma por el valor de los objetos que presenta como es la urna en la que las mujeres votaron por primera vez en España en el año 1933.

La conquista del voto se puede visitar en el sotabanco del Museo Casa Botines Gaudí hasta el 12 de enero de 2026. La muestra recorre los acontecimientos fundamentales que marcaron la historia hacia el reconocimiento político y constitucional del derecho al voto femenino.

A través de los personajes destacados que impulsaron los avances y de piezas originales de la época, como la urna en la que por primera vez las mujeres en España pudieron ejercer su derecho en unas elecciones en 1933, la muestra se adentra en el camino en la lucha hacia la igualdad.

Las piezas de la exposición proceden de la colección de constitucionalismo Víctor Miguélez y que están depositadas en el Archivo Fundos. Más de 70 piezas entre las que se encuentra una primera edición de la Constitución de 1812 y artículos de revistas que muestran el movimiento sufragista de la mujer en diferentes países.

actividades complementarias

Los lunes, jueves y viernes a las 18.00 horas y los sábados y domingos a las 12.00 horas habrá visitas guiadas a la exposición. El 9 de agosto tendrá lugar el taller para adultos Escribe como una sufragista y en el mes de octubre se celebrará el ciclo de conferencias titulado Conquistar el Voto. Cinefórums y visitas guiadas a cargo del comisario de la exposición completan esta programación de actividades culturales.