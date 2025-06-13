Trap, reggaeton, influencers... todo es posible en el Monoloco

La cuenta atrás ha terminado: mañana abre sus puertas el Monoloco Fest 2025 en el Parking del Palacio de Exposiciones de León, con dos días cargados de música, diversión, activaciones de marcas, foodtrucks, influencers y muchas sorpresas que ya son marca de la casa. El evento que empezara como una forma de que la juventud tuviera la oportunidad de reencontrarse en la salsa de las famosas espichas se ha convertido en un festival de primer orden.

Hoy viernes 13 de junio subirán al escenario algunos de los nombres más esperados por los monolokers: el rey del trap nacional Yung Beef, el fenómeno urbano Cano, el mítico DJ Nano, además de Disobey y el inclasificable John Pollón, que prometen prender fuego a la primera noche del festival con sus shows sin filtros. El sábado 14 de junio llega cargado de ritmo latino y urbano con la presencia de Justin Quiles, uno de los grandes del reggaetón internacional, junto al explosivo Kidd Keo y el dominicano Chimbala, dispuesto a hacer bailar a León con su sonido caribeño. Además, artistas como José de las Heras, Robert Morr y otros DJs nacionales completarán un día que se presenta inolvidable.

Pero el Monoloco Fest es mucho más que música. A lo largo del fin de semana, los asistentes disfrutarán de stands interactivos, activaciones de marca, sorteos, zona de descanso, una amplia oferta de foodtrucks, ocio sin parar y la presencia de influencers y creadores de contenido que animarán el recinto. Las sorpresas no faltarán. El festival también contará con su espacio especial Local Heroes, donde djs y talentos emergentes de León y alrededores tendrán su momento para brillar ante miles de personas, demostrando que el talento local también pisa fuerte en el Monoloco.

Todo está listo para dos días que prometen superar las expectativas: el montaje, las zonas de ocio y los preparativos ya ultiman los detalles para recibir a los miles de monolokers que llenarán el recinto desde mañana. Las últimas entradas aún pueden conseguirse en www.soyelmonoloco.com, pero las unidades son muy limitadas.