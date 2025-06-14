El planeta grita en el Musac

La naturaleza se impone en el Musac a través del arte de Luis Moro. Un protagonismo tan imponente como invisible, porque siempre está ahí y que el artista encuentra como matiz en el tiempo incierto del confinamiento. Lo explicaba él mismo ayer presentando su obra y recorriendo las salas del museo leonés, que lucirán espectaculares con El bramido de la Tierra, exposición del artista segoviano premio Castilla y León de las Artes. A partir de hoy a las 19.00 horas, con una conversación entre el artista y Fernando Castro Flórez, comisario de la exposición, y durante cuatro meses podrá ser vista por el público.

La tierra brama y Moro encuentra el sentido de lo oportuno en cuanto al aspecto concreto de la honda preocupación ecológica. Ese contexto de crisis se traduce en el conjunto de la obra de Luis Moro y, como reseñó y agradeció ayer, Fernando Castro lo expone en un espléndido texto que ofrece la panorámica de su obra desde el mundo mitológico en Roma de sus inicios al tema actual de El bramido de la Tierra.

El director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Álvaro Rodríguez Fominaya, fue el encargado de presentar la exposición, junto al artista Luis Moro, acompañados de la jefa de Sección de Acción Cultural de la Junta, Erundina Iglesias. La muestra reúne casi un centenar de obras inéditas del pintor segoviano que abordan, desde la pintura, el dibujo y la observación poética del mundo animal, la crisis climática y la constante metamorfosis de la vida. La exhibición se abre al público con entrada libre hasta completar el aforo durante todo el fin de semana.

Destaca también la citada labor en torno a la exposición llevada cabo por el profesor y crítico de arte Fernando Castro Flórez como comisario. Ya que aborda el amplio conjunto de obras —entre ellas pinturas de gran formato, dibujos y materiales de proceso— que reflexionan sobre la urgencia ecológica de nuestro tiempo a través de un universo visual propio, profundamente conectado con los ciclos vitales y el proceso de metamorfosis incesante de la vida. Para el comisario, «la obra de Luis Moro, en la que lo verosímil y lo azaroso funcionan creando una hermosa naturaleza, tiene algo de catarsis en relación con la catástrofe en curso. Este creador lleva años desarrollando una estética crítica con respecto a la necropolítica que nos determina», afirma.

La obra de Luis Moro (Segovia, 1969) es un bestiario contemporáneo en el que conviven ovejas, elefantes, pavos reales y cigüeñas con escenas urbanas marcadas por la ausencia de la figura humana, intuida a través de elementos de videovigilancia. Según el propio artista: «En esta serie, a diferencia de otras anteriores, la ausencia de artrópodos es significativa. Solo aparecen en tres obras y en algunos bocetos, lo que refuerza el protagonismo de los espacios urbanos y el vacío humano, representado a través de cámaras de videovigilancia o pequeños seres que intentan camuflarse en el gris del asfalto».

En este sentido, la obra presente en El bramido de la Tierra conecta con una sensibilidad contemporánea atravesada por el recuerdo del confinamiento, cuando la pausa forzada permitió vislumbrar otra forma de habitar el planeta. En muchas de sus piezas, las alas y los aleteos se convierten en alegorías del deseo de transformación, del anhelo de otra vida posible.