La Bañeza abre sus muros al arte urbano

Un año más, y como ya viene siendo tradición durante los últimos doce veranos, el Festival Internacional de Arte Urbano Art Aero Rap volverá a llenar las calles de La Bañeza de color, música y cultura. Del 13 al 17 de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales de la ciudad, se celebrará un evento que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un referente nacional e internacional en el ámbito del arte urbano y la música independiente. Este festival se ha convertido en una plataforma que reúne lo mejor de la cultura urbana, atrayendo a miles de personas que buscan disfrutar del arte en vivo, la música y la convivencia en un ambiente único. La precariedad de las ayudas públicas, más allá de la aportación constante del Ayuntamiento de La Bañeza que, «aunque sigue siendo nuestra principal fuente de financiación, se mantiene casi igual que hace nueve años», según los organizadores, se ve acompañada de la falta de apoyo por parte de las empresas. A esto se suma el incremento constante de los costes tanto en materiales como en los cachés de los artistas, lo que hace que mantener vivo un festival de estas características sea, sin lugar a dudas, un auténtico acto de resistencia.

Tras un año histórico, con un verdadero boom en cuanto al alcance del festival, con millones de visualizaciones a través de las redes sociales, apariciones en programas como El Intermedio y Zapeando, y la lucha por conseguir el título del mejor mural del mundo, el Art Aero Rap llega en agosto a las trece ediciones. Este año, como novedad, tendrá lugar el hermanamiento y colaboración con otros festivales y eventos culturales de Serbia. Esta alianza abrirá nuevas posibilidades para el intercambio artístico y cultural. Gracias a esta colaboración, los organizadores esperan llevar la cultura urbana de La Bañeza a nuevas fronteras, con su presencia en el circuito internacional y creando una red de apoyo entre festivales y artistas de todo el mundo. Los artistas urbanos comenzarán a dejar su huella en los muros de La Bañeza desde el 11 de agosto, cuando los primeros participantes llegarán a la ciudad y se instalarán para trabajar en sus obras hasta el 17 de agosto. Durante este tiempo, las calles de La Bañeza se transformarán en un verdadero museo al aire libre, donde las murales y el arte callejero se podrán disfrutar de manera gratuita y accesible para todos. Los murales estarán ubicados en diferentes puntos de la ciudad, convirtiendo cada rincón en una obra de arte en constante evolución.