El Monoloco suma y sigue en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras una jornada intensa que arrancó a las cuatro de la tarde, en la que desfilaron por el escenario el rey del trap nacional, Yung Beef, el fenómeno urbano Cano, el mítico DJ Nano, además de Disobey y el inclasificable John Pollón, el Monoloco convoca a una segunda ‘quedada’ en el parking del Palacio de Exposiciones, una jornada cargada de ritmo latino y urbano con la presencia de Justin Quiles, uno de los grandes del reggaetón internacional, junto al explosivo Kidd Keo y el dominicano Chimbala, además de artistas como José de las Heras, Robert Morr y otros DJs nacionales. El Monoloco sigue moviendo masas.