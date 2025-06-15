Boicot al Sónar de la artista leonesa Samantha Hudson

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

El festival Sónar Barcelona ha informado de que la artista y activista de ascendencia leonesa Samantha Hudson, que tenía previsto presentar ayer su último trabajo, Música para muñecas, no actuará finalmente y se suma a lista de bajas a como consecuencia de los vínculos de Sónar con el fondo KKR, con inversiones en asentamientos en Palestina. En su redes, el festival ha explicado que la artista fue sustituida en el cartel por Niki Lauda, y que será «la misma Samantha Hudson» la que explique en sus canales «las razones de esta decisión». Esta nueva baja se produce tras la publicación de un comunicado del colectivo Comunidad de Artistas, firmado por una treintena de creadores, entre ellos Samantha Hudson, así como Alizzz, Maria Arnal o Tarta Relena, en el que además de condenar el genocidio contra Palestina explicaban los motivos de su presencia en Sónar, y las conversiones que habían mantenido con la organización para introducir «cambios significativos», aunque algunos de los firmantes cancelaron su actuación. Fruto de estas negociaciones, se indica en el comunicado, se llegó al compromiso de que Sónar condenara públicamente el genocidio palestino, y se desvinculara de la actividad de KKR, a la vez que eliminara los patrocinios de Coca-Cola y McFlurry. Asmismo, se acordó incluir un fórum de debate para abordar los temas que este conflicto ha sacado a la luz, «y repensar la financiación de la cultura» y «hacer una donación significativa a oenegés de la franja de Gaza y Cisjordania». La dirección del festival ha remarcado que el dinero de las entradas no llegará al fondo KKR.