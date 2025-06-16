Cuando el subsuelo de León ‘abre la boca’

El subsuelo de León es un mapa del tiempo. Cada siglo ha dejado en él sus huellas. Las principales construcciones del campamento de la Legio VII o del León medieval han quedado «retratadas» en las excavaciones llevadas a cabo en las últimas décadas. Desde San Isidoro a la Plaza Mayor, el Barrio Húmedo o Puente Castro han ‘abierto la boca’ y mostrado cómo fue la ciudad a lo largo de sus 2.000 años de historia.

Las máquinas entraron a saco y abrieron una profunda sima en la tierra, para sacarle las tripas. Cientos de toneladas de tierra y, aparentemente, solo escombros. Corría el año 1970 y, para la mayoría de los leoneses, el aparcamiento de Santo Domingo era el progreso. A nadie le interesó en aquel momento el pasado que yacía oculto a pocos metros de profundidad. Ningún arqueólogo supervisó los trabajos. La ley era absolutamente permisiva.

Romanos, a la basura

Las entrañas arrebatadas a la tierra fueron esparcidas junto al Torío, en una escombrera próxima a La Candamia. Hubo quien aseguró haber visto cómo del gigantesco pozo abierto a los pies de Botines sacaban sarcófagos de piedra. Pero esta versión nunca ha podido ser probada. Lo cierto es que ya nunca será posible averiguar qué había bajo la magna extensión que hoy ocupa el parking de Santo Domingo. Las excavaciones en inmuebles aledaños, como el Banco Herrero, Botines o Pallarés hacen pensar a los expertos que aquí se asentaba la cannaba romana, es decir, el núcleo civil surgido a expensas del campamento, donde vivirían los mercaderes, artesanos y prostitutas; una población cuantitativamente importante, como lo prueba el hecho de que la mayoría de las lápidas romanas que hoy se conservan en el Museo de León honren la memoria de civiles. El aparcamiento también habría eliminado toda huella de la época medieval. De donde sí sacaron sarcófagos, de los siglos XV y XVI, fue del «cementerio» que apareció junto a la iglesia de San Marcelo, con motivo de unas obras que se llevaron a cabo en los años 50. En 1993 con la aprobación del plan especial de protección del casco antiguo, los sondeos, obligatorios por ley, han impedido «mover una piedra» en ningún solar en la zona histórica de la ciudad sin antes efectuar la oportuna excavación arqueológica. Gracias a ello, poco a poco se ha podido reconstruir el pasado, desde el siglo I, fecha de la llegada de los primeros legionarios.

La demolición de edificios notables y el «vaciado» de solares, a veces con premeditada malicia, han borrado las huellas de los antepasados. Las catas arqueológicas llevadas a cabo en Pallarés por el arqueólogo Fernando Miguel, en las que se recuperó un entarimado de madera romano, permitieron certificar las tres fases campamentales (hubo dos asentamientos militares anteriores a la Legio VII). Pero en otros solares devastados ha sido imposible averiguar qué hubo en tiempos pretéritos.

En apenas tres décadas han aparecido los Principia (el cuartel general de la Legio VII), las termas, el anfiteatro y la ciudad Ad Legionem (en Puente Castro). Hay muy pocos restos visibles y solo son un montón de piedras ilegibles para la gran mayoría. Sacar a la luz los edificios del campamento de la Legio VII Gemina —tras tomar el testigo de la Legio VI Victrix—, ha estado condicionado a las excavaciones que se han llevado a cabo en el casco histórico.

Han hecho falta 300 excavaciones para desentrañar los orígenes de la capital leonesa. Sin embargo, al «puzle histórico» aún le faltan algunas piezas. Ángel Morillo, catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de dos décadas reconstruyendo el pasado romano de León. Hasta ahora sólo han aparecido restos de dos contubernia, los barracones donde se alojaban los legionarios, en el solar que hoy ocupa, precisamente, el Centro de Interpretación del León Romano (en la casona de Puerta Castillo). En la «reconstrucción» de León los investigadores han tenido en cuenta otros campamentos similares del Imperio Romano para colocar sobre plano los 66 barracones (con 88 soldados cada uno) que tendría este acantonamiento militar. Hoy sabemos cómo fue el sistema constructivo del campamento, conocemos dos puertas completas, la Principalis Sinistra —preservada en la cripta de Puerta Obispo, a los pies de la Catedral— y la Praetoria, la más grande del campamento, que apareció en un comercio de la calle Cardiles. También hay bastantes pistas de cómo era la infraestructura hidráulica y las termas, sobre las que se erigió la Catedral.

El investigador García Bellido explica en sus escritos que las termas romanas se conservaban en el siglo X, «pues se sabe por Sampiro que Ordoño II donó a la primitiva catedral unas termas que él usaba como Aula Regia de su palacio». Durante la restauración de la Catedral de León por Demetrio de los Ríos, este arquitecto localizó restos de las antiguas termas romanas, un espacio reutilizado en la Edad Media como panteón funerario.

En varios sótanos de la calle Cascalerías se conservan muros del anfiteatro, donde entrenaban los legionarios en el arte del combate y había combates de gladiadores. Un edificio más grande que la actual Plaza Mayor —unas dimensiones insólitas para un campamento militar—, y quince alturas de graderío, con una capacidad para no menos de cinco o seis mil espectadores.

La estructura tuvo varias fases constructivas desde el siglo I. Fue en el siglo II cuando se construyó un segundo muro con el fin de sostener el anfiteatro, que tendría problemas de estabilidad.

Según Morillo, el anfiteatro acogió numerosos tipos de juegos (ludi), como los enfrentamientos y oficios de armas de gladiadores, así como las venationis, que eran luchas entre animales o espectáculos de caza. Se sabe que en los cosos de la Legio VII y de Asturica Augusta hubo bestias, porque en las catas realizadas en Botines se descubrió la tibia de un oso y Astorga exhumó huesos de dos dromedarios. Los investigadores son conscientes de que algunos edificios romanos perecieron bajo los cimientos con la gran expansión de la ciudad, entre los años cincuenta y noventa del siglo pasado.

Las huellas que faltan

Nunca han salido a la luz las casas de los tribunos, que estarían situadas en la calle Ancha, cerca de Palat del Rey. En el solar que ocupó el desaparecido convento de San Claudio —junto al actual jardín de San Francisco—, se encontraron restos de una necrópolis del siglo IV; y también han aparecido enterramientos romanos en el campus de Vegazana, pero es posible que hubiera otros cementerios. No hay pistas de las necrópolis de incineración de los siglos I y II y nada se sabe sobre los enterramientos de la Legio VI.

Tampoco han aparecido huellas de otras termas —aparte de las gigantescas localizadas bajo la Catedral y de otras pequeñas

que pertenecerían a una vivienda ubicada en el actual barrio de San Lorenzo—. Otra incógnita es el hospital (valetudinarium) que casi con seguridad habría tenido un acantonamiento militar con más de 5.000 legionarios.

La orden de la Junta de no excavar más de 50 centímetros de profundidad cuando se rebajó el atrio de la colegiata de San Isidoro en 2012 impidió localizar algún templo dedicado al dios Mercurio, como suponía que estaría en este enclave el inolvidable abad Antonio Viñayo.

Campamento sin templos

Tampoco se han encontrado templos en ninguna otra ubicación del campamento. Por algunas lápidas funerarias es fácil presuponer que hubo cuatro o cinco dedicados a Mercurio, Diana y las ninfas.

En la cannaba (la zona extramuros donde se asentaba la población civil) habría un foro, templos, termas, posadas, talleres de artesanos... En principio, los campamentos seguían un patrón, con similares dependencias en todos, pero siempre puede haber sorpresas.

En las excavaciones llevadas a cabo en el patio del Instituto Juan del Enzina se descubrieron restos de un taller de alfarería.

La ciudad romana descubierta por las obras del vial entre La Lastra y Puente Castro sacó a la luz una villa (vicus) que se extendía a lo largo de siete hectáreas y que llegó a tener 5.000 habitantes. Este enclave es excepcional porque es el único vicus que ha aparecido en España vinculado a un campamento romano.

La ciudad surgió paralelamente al destacamento de la Legio VII. Las excavaciones desenterraron una decena de gigantescas construcciones.

Puente Castro hace 2.000 años se llamaba Ad Legionem Septima Gemina. En una campaña de excavaciones que tuvo lugar en el 2001, con motivo de las obras de la Ronda Sur, se localizaron además cuatro viviendas, una de ellas de planta basilical. En estas catas se recuperaron numerosos utensilios médico-quirúrgicos, lo que hace suponer que la villa era tan importante que contaba con galeno.